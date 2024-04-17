طريقة عمل الكباب الحلبي

وصفة الكباب الحلبي المميزة لتزيين سفرتك

المقادير اللازمة

كيلو لحم ضأني مفروم مضاف له 100 جرام دهن مفروم

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة كبيرة فلفل اسود

بقدونس مفروم ناعم

للصلصة

4 حبة طماطم

2 فص ثوم مهروس

بقدونس مفروم ناعم

ملعقة كبيرة دبس فلفل حار

ملح حسب الرغبة

طريقة العمل

نخلط اللحم المفروم مع البقدونس و الملح و الفلفل ونعجن جيداً

نضع اللحم في الثلاجة حتى يتماسك ويصبح جاهز لتشكيل الأسياخ

يخرج من الثلاجة و نبدأ بتشكيل الكباب علي اسياخ عريضة حتى يتماسك

يشوي علي الفحم حتي تمام النضج

الصلصة

نشوي الطماطم على الشواية حتى تنضج و تصبح طرية

نقشرها ونهرسها ونضيف اليها الملح والثوم المهروس ودبس الفليفلة

نضع الصلصة على رغيف من الخبز العربي ونوزع البقدونس فوقه ثم نضع الكباب ونقدمه