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طريقة عمل الكباب الحلبي

نيفين عباسaccess_time9 / شوال / 1445 هـ      17 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة الكباب الحلبي المميزة لتزيين سفرتك

المقادير اللازمة
كيلو لحم ضأني مفروم مضاف له 100 جرام دهن مفروم
ملعقة كبيرة ملح
ملعقة كبيرة فلفل اسود
بقدونس مفروم ناعم

للصلصة
4 حبة طماطم
2 فص ثوم مهروس
بقدونس مفروم ناعم
ملعقة كبيرة دبس فلفل حار
ملح حسب الرغبة

طريقة العمل

نخلط اللحم المفروم مع البقدونس و الملح و الفلفل ونعجن جيداً
نضع اللحم في الثلاجة حتى يتماسك ويصبح جاهز لتشكيل الأسياخ
يخرج من الثلاجة و نبدأ بتشكيل الكباب علي اسياخ عريضة حتى يتماسك
يشوي علي الفحم حتي تمام النضج

الصلصة
نشوي الطماطم على الشواية حتى تنضج و تصبح طرية
نقشرها ونهرسها ونضيف اليها الملح والثوم المهروس ودبس الفليفلة
نضع الصلصة على رغيف من الخبز العربي ونوزع البقدونس فوقه ثم نضع الكباب ونقدمه

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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