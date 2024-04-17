تعليم جازان يحصد جوائز دولية وخليجية

البلاد ــ جازان

حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة على المستوى الدولي والخليجي والمحلي خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري 2024م ، حيث حققت الطالبة غلا تركي المعبدي المركز الثاني والميدالية الفضية على مستوى العالم في منافسات المعرض الدولي العلمي تايسف 2024م بالعاصمة التايوانية “تايبيه” ، فيما رفعت الإدارة رصيدها في برنامج جلوب البيئي إلى 220 وسامًا .

وعلى المستوى الخليجي حصدت المعلمة سحر بنت علي القحطاني جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها الـ 26 – مسار المعلم المتميز – .

ونال طلاب وطالبات تعليم جازان وصبيا 49 ميدالية في مسابقة بيبراس موهبة للمعلوماتية ، والمستوى البرونزي في منافسات اللغة العربية على مستوى المملكة ، ومركزين ذهبيين على مستوى المملكة في الأولمبياد الوطني للخط العربي والزخرفة الإسلامية “مسابقة نبي الرحمة” ، وكذلك 5 جوائز خاصة ضمن منافسات معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “معرض إبداع للعلوم والهندسة” إبداع 2024م ، فيما اجتاز 4,810 من الطلاب والطالبات البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين 2024م ، إلى جانب تحقيق 71 ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات 2024م ، والفوز بمسابقة راوي الدرعية في موسمها الثاني على مستوى المملكة ، وتحقيق جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة مجال الإبداع الأدبي ( الإلقاء ) على مستوى المملكة .