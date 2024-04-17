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تدشين النافورة التفاعلية بمحافظة الجموم

صحيفة البلادaccess_time9 / شوال / 1445 هـ      17 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ مكة المكرمة

دشن معالي أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود أمس، مشروع النافورة التفاعلية بحديقة الشهداء بمحافظة الجموم شمال مكة المكرمة، على مساحة إجمالية تقدر بـ (62,000) متر مربع، وذلك تزامنا مع احتفالات عيد الفطر 1445هـ.

وبيّنت بلدية محافظة الجموم أن المشروع يأتي ضمن مبادرة “أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة”، التي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م، لافتة إلى أن النافورة التفاعلية الجديدة تشكل معلما من معالم المحافظة، وتأتي ضمن مشروع متنزه الشهداء العام بمحافظة الجموم، حيث تبلغ مساحة النافورة 1800 متر مربع وارتفاعها من 4 أمتار إلى 13 متراً، كما يضم المنتزه العديد من وسائل الترفيه الحديثة والملاعب وجزيرة مائية وجلسات للزوار، وعدد (26) من الحاضنات البلدية لدعم الأسر المنتجة، وغيرها من المرافق، كما يستوعب طاقة استيعابية لعدد كبير من الزوار.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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