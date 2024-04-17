تدشين النافورة التفاعلية بمحافظة الجموم

البلاد ــ مكة المكرمة

دشن معالي أمين العاصمة المقدسة مساعد بن عبدالعزيز الداود أمس، مشروع النافورة التفاعلية بحديقة الشهداء بمحافظة الجموم شمال مكة المكرمة، على مساحة إجمالية تقدر بـ (62,000) متر مربع، وذلك تزامنا مع احتفالات عيد الفطر 1445هـ.

وبيّنت بلدية محافظة الجموم أن المشروع يأتي ضمن مبادرة “أنسنة المدن وتحسين جودة الحياة”، التي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م، لافتة إلى أن النافورة التفاعلية الجديدة تشكل معلما من معالم المحافظة، وتأتي ضمن مشروع متنزه الشهداء العام بمحافظة الجموم، حيث تبلغ مساحة النافورة 1800 متر مربع وارتفاعها من 4 أمتار إلى 13 متراً، كما يضم المنتزه العديد من وسائل الترفيه الحديثة والملاعب وجزيرة مائية وجلسات للزوار، وعدد (26) من الحاضنات البلدية لدعم الأسر المنتجة، وغيرها من المرافق، كما يستوعب طاقة استيعابية لعدد كبير من الزوار.