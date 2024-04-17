الرياضة بجوائز مليوني ريال.. إعلان تفاصيل بطولة العالم للقدرة الدولية للهجن في العلا

الرياض – هاني البشر ستكون أنظار محبي وعشاق رياضة الهجن في العالم أجمع لميدان العلا للهجن في محافظة العلا يوم الرابع من شهر مايو المقبل لمتابعة أول بطولة للعالم للقدرة الدولية، التي تصل جوائزها إلى أكثر من مليوني ريال. وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهجن برئاسة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد قد أقرت في الخامس من سبتمبر عام 2023 على هامش الجمعية العمومية الثالثة للاتحاد الدولي للهجن في الطائف إطلاق النسخة الأولى من بطولة العالم الدولية للقدرة للهجن وشكرت السعودية على استضافة النسخة الأولى من البطولة . وتتضمن البطولة إقامة سباق بطول 16 كيلومترا على مرحلتين؛ كل مرحلة 8 كيلومترات، بينهما استراحة لمدة 30 دقيقة، يتأهل من المرحلة الأولى 20 متسابقآ من الرجال و15 من النساء للمرحلة النهائية، وتحسب النتائج النهائية على مجموع أفضل توقيت زمني للمرحلتين، ويسمح بمشاركة الرجال والنساء، حيث تحسب نتائج الرجال على حدة ونتائج النساء على حدة. ويحصل الفائز بالمركز الأول في فئة الرجال على مبلغ 500 ألف ريال ومثلها في النساء فيما توزع بقية المبالغ على 10 فائزين في فئة الرجال و10 فائزات في فئة النساء. ومنح الاتحاد الدولي للهجن الاتحادات المشاركة بعدد 10 هجانين، وعدد 5 هجانات، موضحاً أنه يحق للهجانة الذين لا تتمتع دولهم بعضوية الاتحاد الدولي المشاركة تحت علم الاتحاد الدولي للهجن، بحد أقصى عدد (3) من الجنسين ويمكنهم استعارة الهجن”. واشترط الاتحاد الدولي أن لا يقل عمر الهجان المشارك عن 18 عاما، تسجيل المطايا التي تحمل شرائح الاتحادات الأعضاء بالاتحاد الدولي وفقاً للأعمار والفئات وهي : حيل، ثنايا بكار، زمول، ثنايا قعدان.