الهلال يتعثر أمام العين في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا

محمود العوضي- جدو
حقق فريق العين الإماراتي فوزًا كبيرًا على نظيره الهلال، مساء اليوم الأربعاء نتيجة 2/4 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.
سجل لفريق العين المغربي سفيان رحيمي في الدقيقة السادسة، وفي الدقيقة 26 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 38 من ركلة جزاء أيضًا.
ومع بداية الشوط الثاني، دخل سلمان الفرج بدلًا من اللاعب عبدالله الحمدان. وتمكن اللاعب مالكوم من تسجيل الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 49، ثم أضاف كاكو هدف العين الرابع بنجاح من ركلة جزاء، ثم قلص سالم الدوسري النتيجة بتسجيله الهدف الثاني، في الدقيقة 78.
وئيلعب الفائز من مجموع مباراتي الهلال والعين أمام الفائز من أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ويوكوهاما إف مارينوس الياباني، واللذان يلتقيان يوم الأربعاء في مباراة الذهاب بكوريا الجنوبية قبل أن تجمعهما الأسبوعَ المقبل موقعةُ الإياب في اليابان.
سفيان رحيمي يفتتح التسجيل للعين في شباك الهلال#دوري_ابطال_اسيا #العين_الهلال pic.twitter.com/HX6E9m0Ug8
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 17, 2024
سفيان رحيمي يضيف الهدف الثاني للعين في شباك الهلال #دوري_ابطال_اسيا #العين_الهلال pic.twitter.com/G6ImP6kcw2
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 17, 2024
هاتريك سفيان رحيمي في شباك الهلال #دوري_ابطال_اسيا #العين_الهلال pic.twitter.com/0DsfVmVAdT
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 17, 2024
مالكوم يسجل الهدف الأول للهلال أمام العين#دوري_ابطال_اسيا #العين_الهلال pic.twitter.com/DrCTVGqmr8
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 17, 2024