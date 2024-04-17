الرياضة

الهلال يتعثر أمام العين في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا

صحيفة البلادaccess_time9 / شوال / 1445 هـ      17 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدو

حقق فريق العين الإماراتي فوزًا كبيرًا على نظيره الهلال، مساء اليوم الأربعاء نتيجة 2/4 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

سجل لفريق العين المغربي سفيان رحيمي في الدقيقة السادسة، وفي الدقيقة 26 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 38 من ركلة جزاء أيضًا.

ومع بداية الشوط الثاني، دخل سلمان الفرج بدلًا من اللاعب عبدالله الحمدان. وتمكن اللاعب مالكوم من تسجيل الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 49، ثم أضاف كاكو هدف العين الرابع بنجاح من ركلة جزاء، ثم قلص سالم الدوسري النتيجة بتسجيله الهدف الثاني، في الدقيقة 78.

وئيلعب الفائز من مجموع مباراتي الهلال والعين أمام الفائز من أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ويوكوهاما إف مارينوس الياباني، واللذان يلتقيان يوم الأربعاء في مباراة الذهاب بكوريا الجنوبية قبل أن تجمعهما الأسبوعَ المقبل موقعةُ الإياب في اليابان.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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