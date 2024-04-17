القيادة تهنئ الرئيس السوري بذكرى يوم الجلاء لبلاده

البلاد : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة ذكرى يوم الجلاء لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، بمناسبة ذكرى يوم الجلاء لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، متمنياً لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.