الرياضة “البرتغـال” تجهز أخضر الطاولة لتصفيات أولمبياد باريس

البلاد- الرياض

رفع المنتخب السعودي الأول لكرة الطاولة درجة تحضيراته للتصفيات التأهيلية لأولمبياد باريس 2024، من خلال المعسكر الخارجي المقام في البرتغال خلال الفترة من 13-27 أبريل 2024 تحت قيادة المدرب البولندي ليزيك كوتشارسكي، والكابتن بندر العنبـر عضو لجنة المنتخبات إدارياً. ويشارك في المعسكر اللاعبون” علي الخضراوي (الاتحاد)، وعبدالعزيز بوشليبي، وسالم السويلم (الفتح)، وخالد الشريف (الأهلي) وتركي المطيري (الهلال). ويعد معسكر البرتغال المقام بالتنسيق مع الاتحاد البرتغالي المرحلة ما قبل الأخيرة للتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس2024.