استشهاد 13 فلسطينياً جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة

غزة : متابعات

استشهد 13 فلسطينياً وأصيب العشرات اليوم، جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً للفلسطينيين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال استهدف عشرات الفلسطينيين على مدخل الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 13 فلسطينياً وإصابة العشرات بجروح.

وفي سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف لمخيمات وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين حسب ما ذكرت مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط القطاع، كما أقدمت جرافات الاحتلال المتوغلة شرق مدينة دير البلح بعمليات تجريف واسعة للأراضي الزراعية.