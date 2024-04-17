ارتفاع استثمارات الأجانب في السوق السعودي

البلاد – الرياض

شهدت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي ارتفاعا خلال الأسبوع المنتهي في 4 إبريل الحالي من 9.6 % إلى 9.7 % من إجمالي السوق مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتبلغ قيمة ملكيتهم بدون أرامكو السعودية 341.5 مليار ريال.

وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الإستراتيجية للمؤسسين.

واستقرت ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي،خلال الأسبوع عند 2.07 %، من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بدون أرامكو، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 72.7 مليار ريال.

كما ارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب بدون أرامكو شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال نفس الأسبوع من 11.22 % إلى 11.35 %، وبلغت قيمتها 399.59 مليار ريال.

ويمثل الملاك الأجانب المؤسسون بدون أرامكو 1.65 % من إجمالي ملكية الأجانب في السوق لنفس الفترة بقيمة 58.1 مليار ريال.