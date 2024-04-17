الإقتصاد

ارتفاع استثمارات الأجانب في السوق السعودي

صحيفة البلادaccess_time9 / شوال / 1445 هـ      17 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

شهدت استثمارات الأجانب غير المؤسسين بالسوق السعودي ارتفاعا خلال الأسبوع المنتهي في 4 إبريل الحالي من 9.6 % إلى 9.7 % من إجمالي السوق مقارنة بنهاية الأسبوع الذي سبقه، لتبلغ قيمة ملكيتهم بدون أرامكو السعودية 341.5 مليار ريال.

وتمثل ملكية المستثمرين الأجانب غير المؤسسين (اتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، بينما لا تشمل الحصص الإستراتيجية للمؤسسين.

واستقرت ملكية المستثمرين الخليجيين في السوق السعودي،خلال الأسبوع عند 2.07 %، من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة بدون أرامكو، لتصل قيمة ملكيتهم إلى 72.7 مليار ريال.

كما ارتفعت الملكية الإجمالية للمستثمرين الأجانب بدون أرامكو شاملة الشركاء الاستراتيجيين خلال نفس الأسبوع من 11.22 % إلى 11.35 %، وبلغت قيمتها 399.59 مليار ريال.
ويمثل الملاك الأجانب المؤسسون بدون أرامكو 1.65 % من إجمالي ملكية الأجانب في السوق لنفس الفترة بقيمة 58.1 مليار ريال.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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