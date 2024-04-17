إيكيرمان وشارلوت .. بطلا افتتاح كأس العالم لقفز الحواجز والترويض

الرياض – هاني البشر

توج صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، السويدي هنريك فون إيكيرمان بلقب شوط السرعة في قفز الحواجز (ارتفاع ـ 1.60 متر)، والفارسة البريطانية شارلوت فراي بلقب شوط الجائزة الكبرى للترويض، وذلك في اليوم الافتتاحي من بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024.

وكانت البطولة قد انطلقت اليوم الأربعاء على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في العاصمة الرياض، وعلى مدى أربعة أيام، بمشاركة 51 فارس وفارسة بـ 60 جواداً يمثلون 24 دولة.

ونجح الفارس السويدي- المصنف الأول عالمياً- بحسم الشوط بزمن وقدره 66.28 ثانية، فيما نال المركز الثاني مواطنه بيدير فريدريكسون بزمن وقدره 67.40 ثانية، وجاء ثالثاً الألماني هانز ديتر درهير بزمن وقدره 68.49 ثانية.

كما جاء فوز شارولت فراي بشوط الجائزة الكبرى للترويض محققة 75.388 نقطة، فيما حل في المركز الثاني الفارس السويدي باتريك كيتل بمجموع نقطي بلغ 73.292، وجاءت الفارسة الدنماركية نانا سكودبورق في المركز الثالث برصيد 72.904 نقطة.