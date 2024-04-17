الرياضة

إيكيرمان وشارلوت .. بطلا افتتاح كأس العالم لقفز الحواجز والترويض

صحيفة البلادaccess_time9 / شوال / 1445 هـ      17 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
توج صاحب السمو الأمير عبد الله بن فهد بن عبد الله رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، السويدي هنريك فون إيكيرمان بلقب شوط السرعة في قفز الحواجز (ارتفاع ـ 1.60 متر)، والفارسة البريطانية شارلوت فراي بلقب شوط الجائزة الكبرى للترويض، وذلك في اليوم الافتتاحي من بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024.

وكانت البطولة قد انطلقت اليوم الأربعاء على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في العاصمة الرياض، وعلى مدى أربعة أيام، بمشاركة 51 فارس وفارسة بـ 60 جواداً يمثلون 24 دولة.

ونجح الفارس السويدي- المصنف الأول عالمياً- بحسم الشوط بزمن وقدره 66.28 ثانية، فيما نال المركز الثاني مواطنه بيدير فريدريكسون بزمن وقدره 67.40 ثانية، وجاء ثالثاً الألماني هانز ديتر درهير بزمن وقدره 68.49 ثانية.

كما جاء فوز شارولت فراي بشوط الجائزة الكبرى للترويض محققة 75.388 نقطة، فيما حل في المركز الثاني الفارس السويدي باتريك كيتل بمجموع نقطي بلغ 73.292، وجاءت الفارسة الدنماركية نانا سكودبورق في المركز الثالث برصيد 72.904 نقطة.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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