أكثر من 82 ألف زائر لفعالية “مكة تعايدنا”

مكة المكرمة : البلاد

تخطى عدد زوار فعالية “مكة تعايدنا”، والتي أقيمت خلال الفترة من 2 إلى 6 شوال بحي حراء الثقافي بمكة المكرمة، حاجز الـ 82 ألف زائر من 60 جنسية.

وتضمنت الفعاليات في موسمها الثاني 13 فعالية ترفيهية وثقافية وتراثية متنوعة، تناسب جميع أفراد الأسرة، حيث أسهمت في إثراء سكّان مكة المكرمة وزوارها بتراث وتقاليد عيد الفطر، من خلال إبراز التراث المكي وتاريخه وثقافته، إلى جانب تعزيز الترابط الاجتماعي وإيجاد بيئة ترفيهية مميزة لجميع الفئات وشرائح المجتمع، إضافة للعديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية، كخيمة العيد ومسرح النور، وعرض الصقور وعرض الصوت والضوء.

كما شملت الفعاليات معرض الطريق إلى مكة وهو معرض ثقافي تاريخي جسّد الطريق إلى مكة ومقارنته بين الماضي والحاضر الزاهر الذي نشهده اليوم، إضافة إلى معرض الوحي، حيث شاهدوا بتقنيات مرئية قصة نزول الوحي على الأنبياء عليهم السلام وصولاً لقصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما تضمنت الفعاليات سوقاً للحرفيين، وأنشطة للأطفال وساحة للألعاب الهوائية وفعالية الرسم الحر، ومنطقة ألعاب البراعم مع تقديم مجموعة كبيرة من الهدايا والجوائز اليومية، ومتنزّه “من العايدين”.

يُذكر أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة نظمت فعالية “مكة تعايدنا”، بالتعاون مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وأمانة العاصمة المقدسة، وغرفة مكة، وشركة كدانة للتنمية والتطوير والبلد الأمين.