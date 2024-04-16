988 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر

الرياض : البلاد

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة للفروع؛ 988 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في جميع مناطق المملكة خلال شهر مارس الماضي؛ وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أنّ الزيارات الميدانية المُنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 268 زيارة على المصانع في منطقة مكة المكرمة، و266 زيارة في المنطقة الشرقية، و229 زيارة في منطقة الرياض، إضافة إلى 103 زيارات في منطقة عسير، و67 زيارة في منطقة القصيم، و17 زيارة في منطقة تبوك، و15 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و13 زيارة على مصانع منطقة حائل، فيما نفذت 9 زيارات في منطقة الحدود الشمالية، بالإضافة إلى زيارة واحدة في منطقة الجوف.

وأكّد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية, للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

يذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعاً لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام، والمنتجات بطريقة آمنة.