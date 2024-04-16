مصر تحقق الفضة للعرب في بطولة العالم للمبارزة.. وتركيا تحرز الذهبية الأولى

البلاد- الرياض
توج سعادة سفير جمهورية تركيا لدى المملكة العربية السعودية، أمرالله إيشلر الفائزين في منافسات اليوم الخامس للرجال، من بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب المقامة حاليا في صالة أرينا بجامعة الملك سعود، حيث حقق التركي دوروك إيرولسيفيك الميدالية الذهبية لسلاح الأبيه (فردي) تحت 17 عاما، بعد فوزه على المصري إسلام أسامة الذي نال الميدالية الفضية، وحصل الأمريكي الكسندر بيرودنوف على الميدالية البرونزية، ونال الإيطالي فيديريكو روبي البرونزية والمركز الثالث مكرر.
وفي نهائي منافسات فردي السيدات لسلاح الابيه تحت 17 عاما، توج عادل الرميحي مدير المنتخبات بالاتحاد السعودي للمبارزة، الأوكرانية آنا ماكسيمينكو بالميدالية الذهبية، بعد فوزها على الأمريكية شريكة جاجالا التي نالت الميدالية الفضية، فيما ظفرت الأوكرانية أميلي كولواد بالميدالية البرونزية، ونالت الصينية هوشوانج جيانغ البرونزية والمركز الثالث مكرر.
ختام سلاح الابيه
تختتم عند الساعة الثامنة والنصف من يوم غد الأربعاء منافسات سلاح الابيه للشباب (فرق) للرجال والسيدات على صالة ارينا بجامعة الملك سعود بالرياض، ويمثل المنتخب السعودي كل من أحمد الفيحاني وحسن عابد وأحمد هزازي ويوسف لبنعلي، وعلى مستوى السيدات كل من فوزية الخيبري وضي العميري وياسمين الصالح ودانا السعيد.
فريال: تنظيم مبهر
أكدت الجزائرية فريال صالحي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للمبارزة، أمين الصندوق، أن السعودية ممثلة في الاتحاد السعودي للمبارزة أبهرت الجميع بالتنظيم الرائع وأصبحت مثالاً يحتذى به لجميع الدول.
وأضافت: ” كوني لاعبة سابقة لم يصادفني الحظ أن أتواجد في السعودية، إلا أن تواجدي اليوم ضمن مسؤولي الاتحاد الدولي في البطولة، يعد شرفا لي. وأبدت عضو المكتب التنفيذي سعادتها بحسن الاستقبال والترحيب من قبل جميع العاملين في البطولة، مشيرة إلى أن ذلك غير مستغرب على الشعب السعودي.
تحد سويسري
عبر السويسري البين إيبرسولد الحاصل على ذهبية منافسات سلاح الأبيه (فردي) تحت 17عاما، عن سعادته بتحقيقه الميدالية الذهبية العالمية الأولى في مسيرته، مؤكداً أنه بذل كل ما في وسعه طوال الأشهر الماضية للتجهيز لهذه البطولة.
وأشار إلى أنه يدين بالفضل الى زملائه ومدربه الذين دعموه ووقفوا معه حتى تحقق الإنجاز، وأكد جاهزيته مع زملائه لخوض منافسات (الفرق) يوم غد لاعتلاء منصة التتويج مرة أخرى، وقال البطل السويسري: ” هذه زيارتي الثانية لبلد عربي وخرجت بانطباع جميل عن العرب بشكل عام، والسعوديين بشكل خاص لا سيما أنهم لطفاء، ويقدمون المساعدة بشكل مميز وهو ما منحنا الراحة والارتياح بهذه التظاهرة العالمية.
اللعب النظيف
شهدت إحدى الفعاليات المصاحبة للبطولة ازدحاماً من الجماهير للمشاركة في (اللعب العادل) fair play، التي يشارك فيها 6 أشخاص يحملون طرف سلسلة لحمل 5 قطع من المكعبات الخشبية، وترتيبها على شكل برج طولى دون سقوطها، وهي من الألعاب الجماعية، ويحصل الفريق الفائز في أسرع وقت على جوائز عينية.
54 حكما
يدير منافسات بطولة العالم للمبارزة 54 حكماً من مختلف دول العالم، من ضمنهم7 حكام سعوديين، هم” عدنان السالمي و محمد هزازي وتركي المطيري وحاسن القرشي ومحمد العابد و عبدالله بوكويمل ومنصور الشمري، ونجح الحكام السعوديون في إثبات إمكاناتهم من خلال إدارة النهائيات؛ حيث كلف حاسن القرشي بتحكيم نهائي رجال سلاح الابيه – فئة الشباب فردي بين سويسرا وبريطانيا، وأدار محمد العابد نهائي فرق سلاح الشيش – فئة الشباب سيدات بين إيطاليا واليابان، فيما قاد عبدالله بوكويمل نهائي سلاح الابيه – فئة الشباب – فردي للسيدات بين فرنسا وكندا.
من جهته وصفت رئيس لجنة الحكام أربنا كنيش (جنوب افريقيا) البطولة بأنها فاقت التوقعات بوجود الإمكانيات الكبيرة مثل الصالة الرياضية، التي تتسع للعدد الكبير من المشاركين، مشيدة بحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال غير المستغرب على السعودية.
170 متطوعا ومتطوعة
يشارك أكثر من 170 متطوعاً ومتطوعة في بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب 2024، المقامة حاليا في صالة أرينا بجامعة الملك سعود، موزعين في 6 مواقع داخل المنشأة الرياضية.
وأكدت دعد المسفر عضو اللجنة المنظمة للبطولة، أن المتطوعين والمتطوعات عنصر أساسي لأي حدث رياضي كبير، في ظل مساهمتهم بدرجة عالية في إنجاح البطولات الكبرى.
وأوضحت أن أعمار المتطوعين والمتطوعات تتراوح ما بين 18-35 عاما، ويتمتع الكثير منهم بمهارات عالية؛ منها تحدث اللغة الإنجليزية واللباقة والابتسامة لإرشاد المشاركين لكافة المرافق والصالات، مقدمة شكرها لالتزامهم وانتظامهم وعكس الصورة المشرفة للمتطوعين.
فيما وصف البحريني يوسف صقر أحد المتطوعين أن ما رآه من تنظيم وتعاون من الجميع، سواء اللجنة المنظمة واللجان وفرق العمل التطوعي، بأنه يفوق التوقعات مقدما شكره للجنة المنظمة والاتحاد السعودي للمبارزة على هذا التنظيم.