غدًا.. انطلاق بطولة السعودية المفتوحة للجولف في الرياض

144 نجمًا عالميًا وعربيًا يتنافسون على لقب البطولة

الرياض- محمد الجليحي

تنطلق غدًا الأربعاء بطولة السعودية المفتوحة للجولف 2024 المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وتستمر حتى مساء يوم السبت المقبل، على ملعب نادي الرياض للجولف.

وتشهد البطولة التي تمثل جولة آسيوية مشاركة عالمية واسعة من نجوم ليف جولف وجولة موانئ دبي العالمية إلى جانب مشاركة عربية وسعودية لأبرز نجوم الجولف المحليين.

ويبرز من بين النجوم حامل لقب بطولة السعودية المفتوحة 2023 التايلندي دينويت بويبونسوب إلى جانب العديد من الأسماء البارزة؛ منهم هنريك ستنسون وبيتر أوليان وهاوتونج، وهم من الأسماء التي تأمل برفع الكأس إلى جانب مشاركة 144 لاعبا يمثلون 33 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وعربيًا.. تشهد البطولة مشاركة سبعة لاعبين يمثلون المملكة العربية السعودية؛ منهم ثلاثة محترفين إلى جانب 13 لاعبًا عربيًا، تم دعوتهم لإتاحة الفرصة لهم للمنافسة إلى جانب أفضل لاعبي العالم، مع استمرار تطور اللعبة في المنطقة.

وإلى جانب المنافسات القوية، فإن البطولة تحظى بالعديد من الفعاليات المصاحبة” جولف وأكثر” على مدار أيام البطولة؛ تتضمن العديد من الفقرات؛ أبرزها جلسات موسيقية مباشرة عند غروب الشمس، ما يمنح الجماهير والحضور فرصة لدمج الرياضة والثقافة والترفيه من خلال بازار سجه ومنطقة المشجعين التي تم توفيرها للعائلات وأطفالهم.

في سياق متصل، يقوم بيتر أوهلين الذي يلعب مع فريق ليف جولف بأول زيارة له للرياض؛ حيث أعرب عن سعادته باللعب في العاصمة السعودية؛ حيث يتوقع اللاعب الأمريكي أن تشهد البطولة على مدى أيامها الأربعة أوقاتًا مثيرة.

وحول مشاركته قال: “شاهدت بطولة السعودية المفتوحة 2023 على شاشة التلفاز في ديسمبر وبطولة أرامكو الدولية للسيدات مؤخرًا، ورأيت الكثير من النتائج المميزة، إلا أن الأمر يعتمد على حالة الطقس وتأثر البطولة بالرياح.

وأضاف: “إنها المرة الأولى لي في الرياض بعد أن زرت جدة عدة مرات، وأنا متحمس لذلك خاصة بعد حديثي مع اللاعب السعودي عثمان الملا حول البطولات التي ستقام في كل أنحاء المملكة، ما يؤكد على الدور الكبير الذي تقوم به السعودية لتطوير هذه الرياضة.

اللاعب الصيني لي هاوتونغ الفائز أربع مرات بجولة موانئ دبي العالمية قرر اللعب في بطولة السعودية المفتوحة والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة؛ بسبب النمو المستمر للعبة الجولف في السعودية حيث قال:” أريد أن أرى ملاعب جولف مختلفة عن تلك التي لعبت عليها سابقًا، وأن أزور أجزاء جديدة من العالم؛ لذلك أشعر بالحماس الكبير مع انطلاق هذه البطولة ويشرفني حقا أن أكون جزءًا من تنمية اللعبة بأكبر قدر ممكن، وختم حديثه بالقول:”نأمل أن يبدأ الجميع في الوقوع في حب الجولف.

وسبق انطلاق البطولة المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه الرئيس التنفيذي نوح علي رضا إلى وسائل الإعلام، الذي أكد خلاله على أهمية منح اللاعبين السعوديين والعرب فرصة التواجد في هذه بطولة السعودية المفتوحة 2024، وقال: “يسعدنا أن نرحب بكل المشاركين في هذه البطولة التي بدأت منذ العام الماضي كإحدى الجولات الآسيوية وتستمر الآن وأنا متأكد أن أيام البطولة ستشهد الكثير من النجاحات للعبة الجولف هنا في نادي الرياض.

وحول المشاركة العربية والسعودية أكد نوح علي رضا أن جولف السعودية من خلال البطولة منحت الفرصة لجميع المنافسين خاصة اللاعبين السعوديين، وعددهم سبعة لاعبين إلى جانب 13 لاعبًا من المنطقة العربية، ما يؤكد على مبادئنا في دعم اللاعب العربي وإعطائه الفرصة للتواجد في محفل عالمي إلى جانب أبطال اللعبة من الجولة الآسيوية وليف جولف وجولة موانئ دبي العالمية، وسعينا المطلق إلى أن نعمل على صناعة البطل؛ لنعد للمستقبل بطلًا سعوديًا أو عربيًا يحمل لقب هذه البطولة مستقبلًا.

وعلى هامش منافسات البطولة، ستفتتح منطقة المشجعين في نادي الرياض للجولف من الساعة 1 ظهرًا – 11 مساءً يومي الأربعاء والخميس، ومن 9 صباحًا حتى 11 مساءً. الجمعة والسبت.