غداً .. انطلاق كأس العالم لقفز الحواجز والترويض

الرياض – هاني البشر

تنطلق في الرياض غداً الأربعاء فعاليات النسخة الـ 45 من بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وعلى مدى أربعة أيام بمشاركة 51 فارسا وفارسة بـ 60 جوادا يمثلون 24 دول؛ من بينهم الفرسان المصنفون الستة الأوائل على التوالي في قائمة التنصيف العالمي في قفز الحواجز.

وكان الاتحاد الدولي للفروسية قد أعلن اختيار السعودية لاستضافة النهائيات للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ولتكون السعودية الدولةَ الـ 12 في سجل الدول المستضيفة.

وتستهل فعاليات اليوم الأول بإقامة شوط الجائزة الكبرى في الترويض، يليه شوط السرعة في قفز الحواجز (ارتفاع ـ 1.60 متر)، على أن تتختم بفقرة استعراضية للجماهير يقدمها الإسباني سانتي سيرا.

وتشهد النسخة الحالية زيادة استثنائية في الجوائز المالية للأبطال المتوجين هي الأكبر في تاريخ البطولة، حيث كان من المقرر أن تبلغ 1.3 مليون يورو (5.2 مليون ريال) لتصل إلى 2.6 مليون يورو (10.3 مليون ريال).

وتضم قائمة الفرسان في قفز الحواجز 34 فارسا وفارسة يمثلون 17 دولة، في مقدمتهم السويدي هنريك فون إيكيرمان حامل اللقب، والألمانية إيزابيل ويرث، والسويسري ستيف غيردا، والفرنسيان جوليان إبايلارد، وكينت فارينغتون، إضافة للسعوديين رمزي الدهامي، وخالد المبطي، وعبد الله الشربتلي.

كما تضم قائمة الفرسان في الترويض 17 فارسا وفارسة يمثلون 12 دولة، في مقدمتهم الثلاثي الألماني إيزابيل فيرث، وماتياس راث، ورافائيل نيتز، والثلاثي الأمريكي بنجامين إبيلينج، وكيفن كوهمان، وآنا ماريك.