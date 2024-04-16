القادسية يعزز صدارته لدوري” يلو”.. والخلود يتقدم للوصافة

حائل- خالد الحامد
عزز فريق القادسية صدارته لدوري ” يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين لكرة القدم، واقترب من العودة لدوري روشن، بعد فوزه على جدة بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن الجولة 28 من المسابقة.
سجل للقادسية عبدالعزيز العثمان ومباي دياني خلال مجريات الشوط الأول، وأضاف القادسية الهدف الثالث عن طريق أليكساندر هاك؛ ليرتفع رصيد القادسية إلى 59 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد جدة عند 34 نقطة في المركز 11.
وتقدم فريق الخلود لوصافة الترتيب بعد فوزه على ضيفه فريق أحد بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جرت على استاد الحزم بالرس.
سجل للخلود سلطان الشهري، وآرثر رزيندي. وشهدت المباراة طرد لاعب أحد علي النمر. بتلك النتيجة، رفع الخلود رصيده إلى 51 نقطة بالمركز الثاني، وتوقف أحد عند 31 نقطه بالمركز 15.
واقتنص فريق العدالة ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على مضيفه الباطن بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الباطن بالحفر.
أحرز أهداف العدالة حسن المجحد، وأولريش دونافان، فيما سجّل هدف الباطن الوحيد عكاشه حمزاوي.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد العدالة إلى 46 نقطة بالمركز الخامس، فيما تجمّد رصيد الباطن عند 42 نقطة في المركز السابع.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
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— دوري يلو (@FDL_KSA) April 16, 2024