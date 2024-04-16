الرياضة

الأخضر الأولمبي يتغلب على طاجيكستان برباعية في كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time8 / شوال / 1445 هـ      16 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حققالأخضر الأولمبي السعودي فوزًا كبيرًا على حساب نظيره الطاجيكي برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس آسيا تحت 23 عامًا، والمؤهلة لدورة باريس 2024.

واعتلى الأخضر الأولمبي المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب التايلاندي، الذي فاز اليوم على نظيره العراقي بهدفين دون رد.

انتهى الشوط الأول بتقدم الأخضر الأولمبي بهدفين مقابل هدف، حيث سجل ريان حامد الهدف الأول مع الدقيقة 17 قبل أن يدرك المنتخب الطاجيكي التعادل بواسطة خايلوف مع الدقيقة 23، وأعاد هيثم عسيري التقدم للأخضر في الدقيقة 45+8.

وفي الشوط الثاني عزز أيمن يحيى من تقدم الأخضر الأولمبي بهدفين في الدقيقتين 55 و 61، قبل أن يقلص المنافس النتيجة مع الدقيقة 66 عن طريق روستام سويروف، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بنتيجة 2/4.

ويلعب الأخضر مباراة الجولة الثانية أمام منتخب تايلاند في السادسة والنصف من مساء الجمعة المقبل.

    

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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