الأخضر الأولمبي يتغلب على طاجيكستان برباعية في كأس آسيا

محمود العوضي- جدة
حققالأخضر الأولمبي السعودي فوزًا كبيرًا على حساب نظيره الطاجيكي برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس آسيا تحت 23 عامًا، والمؤهلة لدورة باريس 2024.
واعتلى الأخضر الأولمبي المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب التايلاندي، الذي فاز اليوم على نظيره العراقي بهدفين دون رد.
انتهى الشوط الأول بتقدم الأخضر الأولمبي بهدفين مقابل هدف، حيث سجل ريان حامد الهدف الأول مع الدقيقة 17 قبل أن يدرك المنتخب الطاجيكي التعادل بواسطة خايلوف مع الدقيقة 23، وأعاد هيثم عسيري التقدم للأخضر في الدقيقة 45+8.
وفي الشوط الثاني عزز أيمن يحيى من تقدم الأخضر الأولمبي بهدفين في الدقيقتين 55 و 61، قبل أن يقلص المنافس النتيجة مع الدقيقة 66 عن طريق روستام سويروف، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بنتيجة 2/4.
ويلعب الأخضر مباراة الجولة الثانية أمام منتخب تايلاند في السادسة والنصف من مساء الجمعة المقبل.
أهداف المباراة : السعودية 4 – 2 طاجيكستان … كأس آسيا تحت 23 عاماً#هَيّا_آسيا || #قنوات_الكاس || #AFCU23 pic.twitter.com/ZIDOHeaBcn
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) April 16, 2024