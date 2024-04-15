94.6 % نسبة سداد القروض الزراعية

البلاد – الرياض

قال صندوق التنمية الزراعية، إن عدد العقود المعادة هيكلتها للمستثمرين والمزارعين الذين يواجهون صعوبات في السداد بلغ 1183 عقدا لقروض بقيمة 604 ملايين ريال خلال العام 2023.

وأضاف الصندوق في التقرير السنوي لعام 2023، أن المحصل السنوي خلال العام المالي 2023 بلغ أكثر من 3446 مليون ريال، حيث بلغت بذلك جملة الأقساط المسددة للصندوق حوالي 39.3 مليار ريال، وبنسبة بلغت 94.66 % من جملة الأقساط المستحقة والبالغة حوالي 41.5 مليار ريال منذ إنشاء الصندوق.

وأكد الصندوق حرصه على التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية في حسم ما يستحق من أقساط القروض على المتعاملين عند صرف المستحقات الخاصة بهم لدى تلك الجهات، وتذليل صعوبات السداد من قبل المزارعين أو المستثمرين من خلال إعادة جدولة القروض المترتبة عليهم.