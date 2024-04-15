66.7 مليار ريال واردات يناير

البلاد – الرياض

بلغت الواردات السلعية للمملكة خلال شهر يناير الماضي نحو 66.7 مليار ريال، ومقارنة بشهر ديسمبر 2023، ارتفعت الواردات من السلع بنحو 6.4 مليار ريال وبنسبة 11 %، وذلك حسب بيانات هيئة الإحصاء.

واستحوذت آلات وأجهزة آلية، معدات كهربائية، وأجزاؤها، على 22 % من إجمالي الواردات ، بقيمة 14.7 مليار ريال، ثم قسم عربات، وطائرات وبواخر، ومعدات نقل مماثلة بنحو14 %.

واستحوذت الصين على20 % من إجمالي واردات المملكة في يناير 2024، وبقيمة 13.6 مليار ريال، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 5.2 مليار ريال، ثم الإمارات ثالثا بقيمة 4.5 مليار ريال.وشكلت أهم 10 دول تم الاستيراد منها نحو 64 % من إجمالي الواردات ما يعادل 42.6 مليار ريال،