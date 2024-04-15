فرص بنجران

أعلنت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية محافظة يدمة طرح 20 فرصة استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”. وتتضمن الفرص المطروحة الأنشطة التجارية، والرياضية والترفيهية، وأنشطة التسوق والفعاليات، في مواقع متعددة بالمحافظة، تشمل الحدائق، والساحات والميادين، والطرق الرئيسية، والممشى العام في المحافظة ، وتتنوع الفرص الاستثمارية بين عقود مؤقتة،وحتى 25 سنة.

السيارات الكهربائية

ذكرت الهيئة العامة للإحصاء، أن واردات المملكة من السيارات الكهربائية المجهزة بمحرك كهربائي للدفع ارتفعت بنسبة 271 % لتبلغ 779 سيارة في عام 2023، بقيمة بلغت 397.3 مليون ريال ، مشيرة إلى أن أمريكا تصدرت بنحو 459 سيارة بقيمة 282 مليون ريال تشكل 58.9 % من إجمالي السيارات المستوردة، ثم ألمانيا بنحو 269 سيارة بقيمة 108 ملايين ريال تشكل 34.5 %، وفي المرتبة الثالثة حلت الصين بـ 37 سيارة.

مدينة المعرفة الاقتصادية

وقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، عقدي مقاولة بقيمة 288.63 مليون ريال ، الأول لتنفيذ كامل أعمال مقاولة عمائر سكنية إضافية ضمن عمائر المرحلة الأولى من مشروع العلياء متعدد الاستخدامات لمجموعة 4 عمائر سكنية توفر 132 شقة سكنية بمساحات متنوعة، بقيمة 117.5 مليون ريال ، فيما يتضمن العقد الثاني تنفيذ أعمال الكهروميكانيكية والتشطيبات والحدائق وتنسيق الموقع.