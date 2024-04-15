في دوري يلو.. البكيرية والصفا يتجاوزان هجر والترجي.. وتعادل العربي والعين

حائل- خالد الحامد
حقق البكيرية ثلاث نقاط مهمة، بعد ما فاز علي مضيفه هجر بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجل هدف البكيرية الوحيد خالد الحازمي. بهذا الفوز، رفع البكيرية رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما بقي هجر عند 23 نقطة في المركز السادس عشر «أحد مراكز الهبوط».
وفي عنيزة، تعادل العربي مع ضيفه العين بنتيجة 2/2. سجل للعربي لويز مورالها، وروميل كيوتو من ركلة جزاء، فيما أحرز للعين نواف العصيمي، وأنتوني أوكبوتو من ركلة جزاء في الوقت البدل ضائع.
🔚 نهاية المباراة#هجر 0#البكيرية 1
⚽️ شاهد هدف المباراة ..⤵️#هجر_البكيرية | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/nyzWT96xol
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 15, 2024
بهذه النتيجة، رفع العربي رصيده إلى 49 نقطة بالمركز الثالث، والعين إلى 32 نقطة بالمركز الخامس عشر.
🔚 نهاية المباراة#العربي 2#العين 2
⚽️ شاهد الأهداف ..⤵️#العربي_العين | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/MHTbCZ4BpN
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 15, 2024
وفي القطيف تغلب الصفا على الترجي بأربعة أهداف مقابل هدفين.
🔚 نهاية المباراة#الصفا 4#الترجي 1
⚽️ شاهد الأهداف ..⤵️#الصفا_الترجي | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/6qAY3Hy3NJ
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) April 15, 2024