الرياضة

في دوري يلو.. البكيرية والصفا يتجاوزان هجر والترجي.. وتعادل العربي والعين

صحيفة البلادaccess_time7 / شوال / 1445 هـ      15 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
حقق البكيرية ثلاث نقاط مهمة، بعد ما فاز علي مضيفه هجر بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.


سجل هدف البكيرية الوحيد خالد الحازمي. بهذا الفوز، رفع البكيرية رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما بقي هجر عند 23 نقطة في المركز السادس عشر «أحد مراكز الهبوط».


وفي عنيزة، تعادل العربي مع ضيفه العين بنتيجة 2/2. سجل للعربي لويز مورالها، وروميل كيوتو من ركلة جزاء، فيما أحرز للعين نواف العصيمي، وأنتوني أوكبوتو من ركلة جزاء في الوقت البدل ضائع.

 

بهذه النتيجة، رفع العربي رصيده إلى 49 نقطة بالمركز الثالث، والعين إلى 32 نقطة بالمركز الخامس عشر.

 وفي القطيف تغلب الصفا على الترجي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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