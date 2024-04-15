في بطولة العالم للمبارزة.. السويسري ألبان والفرنسية أوسيان يحصدان ذهب سلاح (الأبيه)

الرياض- هاني البشر

توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، الفائزات في اليوم الرابع من بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب المقامة حاليا في صالة أرينا بجامعة الملك سعود في الرياض، بعد أن حصدت الفرنسية أوسيان فرانسيلوني الميدالية الذهبية، في منافسات سلاح الأبيه تحت 17 عاما، عقب فوزها على الكندية جوليا يين التي نالت الميدالية الفضية، فيما ظفرت الامريكية ليهي ماتشولسكي بالميدالية البرونزية، والإيطالية أنتينا كورادوينو على البرونزية والمركز الثالث المكرر.

في حين توج محمد بوعلي نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة الفائزين في منافسات سلاح الأبيه (فردي) تحت 17عاما؛ حيث حقق السويسري ألبان إيبرسولد الميدالية الذهبية بعد فوزه على البريطاني أليك بروك الذي نال الميدالية الفضية، وحصل الأمريكي صامويل إمريك على الميدالية البرونزية، والإيطالي نيكولوديل كونتراستو على البرونزية والمركز الثالث المكرر.

384 مبارزاً في الابيه

تنطلق عند الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم غد الثلاثاء منافسات سلاح ( الابيه ) للشباب للرجال والسيدات تحت 20 عاما على صالة أرينا بجامعة الملك سعود بالرياض، بمشاركة 384 مبارزًا، ويمثل المنتخب السعودي في منافسات يوم غد كل من أحمد هزازي ويوسف البنعلي وعلي الفزيع، وعلى مستوى السيدات كل من ضي العميري وياسمين الصالح ودانة السعيد.

الحسيني نائب رئيس الاتحاد الدولي: إمكانيات جبارة

أشاد عبدالمنعم الحسيني نائب رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة، بالتنظيم الرائع لبطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب 2024 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وقال: يسير عمل كافة اللجان في البطولة على أكمل وجه واللجنة المنظمة قدمت إمكانيات جبارة، ولم نتلق في الاتحاد الدولي أي ملاحظات من الدول المشاركة عن البطولة.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد الدولي أن الدول العربية قادرة على استضافة أكبر بطولات العالم، بعد أن أقيمت 3 نسخ من البطولة آخر 5 سنوات في دول عربية، مشيداً بالتصنيف العالمي للمنتخبات العربية كمصر المتميزة في سلاح سيف المبارزة، وتوقع الحسيني للمبارزة السعودية تطور سريع وكبير خلال السنوات القليلة القادمة “.

الزي السعودي يجذب المكسيكيين

استوقف الزي السعودي في خيمة هدية عالم، كارلوس كيور مدرب منتخب المكسيك، من خلال تجربة ارتداء الزي السعودي ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة، وأبدى كارلوس إعجابه بطريقة ارتداء الثوب السعودي والشماغ بعد أن لفتت انتباهه على الطبيعة منذ وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وقال: “كنت أتمنى شراء الزي السعودي فور وصولي وأخيرا استطعت تجربته في خيمة هدية عالم، وأحيي اللجنة المنظمة على الفكرة لاختصار الوقت بمعرفتنا في التراث السعودي، واشتريت الزي الرجالي والنسائي لأولادي وإهدائها للأصدقاء في المكسيك.

(الليزر) لأول مرة

لأول مرة في النسخة الحالية استخدمت اللجنة المنظمة للبطولة، جهاز (الليزر) الخاص بطباعة الشعار على السيف الخاص بالمبارزين، وتميزت تقنية الليزر بتقليص فترة فحص أدوات المبارزة إلى 3 ثوان فقط، بعد اعتماده من فريق العمل الفني للفحص، وهو ما ساعد على سرعة إنجاز الفحص، ويعد تطبيقه للمرة الأولى في البطولات العالمية، وكان فحص الأدوات يستغرق وقتاً أطول في السابق باعتماد السيف من فريق العمل الفني بوضع ختم بشعار البطولة عن طريق ما يسمى بخرامة الختم.

التحية (واجبة)

يتوجب على المبارز أو المبارزة إلقاء التحية لمنافسه والحكام قبل انطلاق المنافسة في الملعب، حيث يقف المبارز أو المبارزة خلف خط الاستعداد على الملعب، ومن ثم يلقيان التحية، وسيفقد المبارزة نقاطاً في حال عدم التحية، وفقا لقانون الاتحاد الدولي للمبارزة، وتكون التحية في بداية المبارزة ونهايتها، وهي من أساسيات رياضة المبارزة، لما فيها من إظهار الاحترام والتقدير للمنافس، والامتنان والشعور بالرضا للحكام.

التوقيع للذكرى

تسابق عدد من لاعبي ولاعبات المنتخبات الحاضرة منافسات بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب، لتبادل التوقيع على بروشور مطبوع عليه أعلام الدول المشاركة بالبطولة، وأوضحت عالية الحسيني – صاحبة الفكرة- أن التوقيع على أعلام الدول في البروشور شهد اقبالاً كبيراً، لتوثيق اللحظات الرياضية في مسيرة الحضور، مشيرة إلى أن العديد من الجمهور يحرص على توقيع مدربي المنتخبات واللاعبين واللاعبات.