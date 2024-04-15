في افتتاح كأس الاتحاد للكرة الطائرة.. الخليح يكسب الاتحاد.. والهلال يتغلب على الابتسام

الدمام- البلاد
انطلقت أمس الأحد على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف بطولة كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة في نسختها الـ 33.
وقد استطاع الخليج في اليوم الأول من البطولة تحقيق فوز مثير على الاتحاد بثلاثة أشواط نظيفة، جاءت نتائجها 25/16 ، 25/21 ، 25/19، واستحق الخليج تحقيق الفوز بمساندة جماهيره التي كان لها دور كبير ومؤثر في رفع الروح المعنوية والقتالية للاعبيه خلال مجريات المباراة.
ونحح الهلال في التغلب على الابتسام بصعوبة كبيرة بثلاثة أشواط مقابل شوطين 25/19 ، 25/15 ، 17/25 ، 22/25 ،15/12
ويتصدر الخليح ترتيب اليوم الأول بـ 3 نقاط ثم الهلال نقطتين والابتسام نقطة واحدة والاتحاد بدون أي رصيد من النقاط.
وتقام اليوم الاثنين مباريات الجولة الثانية؛ حيث يلتقي الخليج والابتسام 5 مساء، ويتوقع حضور جماهيري كبير من أنصار الفريقين، ويلعب الهلال والاتحاد 7 مساء.