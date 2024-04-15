فحص جياد كأس العالم لقفز الحواجز والترويض.. والفرسان يجرون تدريبهم الأول

الرياض – هاني البشر

اجراء عدد من الفرسان المشاركين في بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 من بينهم المصنفين الستة الأوائل على مستوى العالم في قفز الحواجز، اليوم الاثنين أولى تدريباتهم على “أرينا” البطولة الرئسية، وذلك قبل يومين من انطلاق البطولة المقرره على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وتنطلق فعاليات البطولة بعد غد الأربعاء ولمدة أربعة أيام في صالة مغلقة، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط بمشاركة 51 فارس وفارسة يمثلون 24 دولة.



وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد أنهت من أجراء عملية الفحص البيطري للجياد المشاركة والبالغ عددها 60 جواداً، وذلك بمقر البطولة.

واشتملت اختبارات فحص الجياد المشاركة عدة جوانب، منها البدني والطبي واختبارات أخرى تتعلق بالمعايير اللازمة لجياد قفز الحواجز والترويض، من بينها استخدام جهاز للكشف عن حساسية أرجل الخيل، والتأكد من أخذها التطعيمات المطلوبة وصلاحية جواز الجياد، وقبل أن يتم السماح للفرسان بإجراء عملية الإحماء؛ من أجل التعود على الميدان، وكذلك حتى يعتاد الخيل أيضاً.