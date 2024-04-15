صدور الموافقة السامية على تشكيل مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز

جدة : البلاد

صدرت الموافقة السامية على تشكيل مجلس أمناء جامعة الملك عبدالعزيز.

وشملت الموافقة تجديد عضوية كل من: معالي الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط “رئيساً للمجلس”، ومعالي المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان “نائباً للرئيس”، والدكتورة هيفاء بنت رضا جمل الليل، لمدة ثلاث سنوات.

كما شملت الموافقة تعيين أعضاءً في مجلس أمناء الجامعة لمدة ثلاث سنوات، وهم: معالي الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، والدكتور أحمد بن حامد نقادي، ومعالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس، والدكتور غسان بن أحمد السليمان، والدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، والدكتور عادل بن محمد أبو زناده، والدكتور أمين بن يوسف نعمان.

ورفع الدكتور مشاط، الشكر والتقدير للقيادة الحكيمة – حفظها الله – على الثقة التي حظي بها المجلس، مؤكداً حرص المجلس وأعضائه على تحقيق التطلعات والطموحات.