سيدات اليابان يتوشحن بذهب عالمية المبارزة.. وأمريكا تضيف ذهبية الرجال

الرياض- البلاد
توج عبدالله السنيد الرئيس التنفيذي لبطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب الفائزات لسلاح الشيش ( فرق ) تحت 20 عاما، حيث حصد المنتخب الياباني الميدالية الذهبية، بعد فوزه على منتخب إيطاليا الذي نال الفضية، فيما ظفر منتخب كوريا الجنوبية بالبرونزية ونال المنتخب الفرنسي البرونزية والمركز الثالث المكرر، وذلك في المنافسات التي أقيمت على صالة أرينا بجامعة الملك سعود.
فيما توج محمد شاوشي رئيس الاتحاد التونسي للمبارزة الفائزين بمنافسات اليوم الثالث للرجال، حيث حقق المنتخب الأمريكي الميدالية الذهبية في سلاح الشيش (فرق) تحت 20 عاما، بعد فوزه على المنتخب الإيطالي الذي نال الفضية، وحصل منتخب اليابان على البرونزية، فيما حصد المنتخب الفرنسي البرونزية والمركز الثالث المكرر.
انطلاق منافسات سلاح (الأبيه)
تنطلق عند الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الاثنين منافسات سلاح الأبيه للشباب (فردي) للرجال والسيدات على صالة أرينا بجامعة الملك سعود بالرياض، ويمثل المنتخب السعودي في المنافسات كل من أحمد الفيحاني وحسن عابد وأحمد هزازي ويوسف البنعلي، وعلى مستوى السيدات كل من فوزية الخيبري وضي العميري ودانة السعيد وياسمين الصالح، وكانت قد اختتمت منافسات سلاح الشيش بعد أن استمرت لمدة 3 أيام.
50 عاما على دولية اتحاد المبارزة
تزامنت بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب المقامة حالياً في صالة أرينا بجامعة الملك سعود بالرياض، مع مرور 50 عاماً على انضمام الاتحاد السعودي للمبارزة للاتحاد الدولي للعبة، ويعمل الاتحاد السعودي للمبارزة على توسيع قاعدة الممارسين وتطوير برامج تحسين الأداء لرياضي النخبة، من خلال توفير بيئة احترافية وجاذبة لممارسة اللعبة من الرجال والسيدات، وإبراز جيل يعتلي منصات التتويج في البطولات الإقليمية والدولية من خلال تعزيز الشراكات مع الدول المتقدمة في مجال المبارزة.
25 لغة في خيمة “هدية عالم”
لفتت خيمة “هدية عالم” أنظار المشاركين في بطولة العالم للمبارزة، التي تتناول تاريخ وثقافة المملكة، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة، وتحتوي الخيمة على القهوة السعودية والتمر وتجربة ركوب الإبل – تزامناً مع عام الإبل – وطريقة حمل الصقر على اليد والتقاط الصور، وتجربة ارتداء الزي السعودي للرجال والسيدات.
وأبدى ناصر الحسين نائب رئيس مجلس إدارة جمعية هدية عالم، سعادته بكثافة الزوار للخيمة وانطباعهم الرائع عن ثقافة المجتمع السعودي والإجابة على استفساراتهم بعدة لغات، مشيراً إلى أنه يتم توزيع هدايا على الزوار عبارة عن حقيبة من قماش السدو تحتوي على دلة قهوة ومكحلة للسيدات وصور عن الحرمين الشريفين ومدائن صالح وكتيبات عن المملكة العربية السعودية ومدينة الرياض مترجمة لـ25 لغة.
3 أطباء و16 مسعفاً
يشارك 16 مسعفاً في البطولة لمعالجة الإصابات التي يتعرض لها اللاعبين واللاعبات خلال المنافسات، وكشف الدكتور حازم عابد رئيس اللجنة الطبية في البطولة عن عدم وجود إصابات خطيرة، مشيراً إلى أن اصابات اللعبة عادة ما تكون خفيفة أثناء المنافسات أو التدريبات.
وبين رئيس اللجنة الطبية الدكتور حازم عابد أن هناك فريق عمل مكونا من 3 أطباء يتعاملون مع كافة الإصابات الرياضية وغير الرياضية، وثلاثة من مسؤولي اللجنة الطبية باتحاد اللعبة إضافة إلى تجهيز عيادة طبية متكاملة، وتوفير 4 سيارات اسعاف طوال المنافسات.
وأوضح عابد أن الحقيبة الطبية تحتوي على لوازم أساسية للعلاج المؤقت للإصابات والعلاج التنفسي والمحاليل الطبية و أدوات التعقيم والمسكنات وغيرها، إلى جانب علاج الحالات التي تستدعي التدخل المباشر مثل إصابة الركبة والتواء اليد والقدم و الكدمات في أعلى الصدر والشد العضلي والجروح.
الرياض تحتضن اجتماعات الاتحاد العربي
عقد المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد العربي للمبارزة اجتماعهما في العاصمة السعودية الرياض وذلك على هامش بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة الأستاذ أحمد الصبان والرئيس التنفيذي لاتحاد المبارزة عبدالله السنيد.
وصادق أعضاء الجمعية العمومية على شعار البطولة المقترح من المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للمبارزة كما تمت المصادقة على الكشوفات المالية.
رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمبارزة: الاستضافة مفخرة للسعودية
اعتبر رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمبارزة الشيخ سالم القاسمي، استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة العالم للمبارزة لأول مرة، مفخرة لما لها من أهمية كونها أحد أكبر البطولات في أجندة الاتحاد الدولة للناشئين والشباب.
ووصف مشاركة المنتخبات العربية بالقوية بعد أن أظهرت تطور المبارزة العربية للمنتخبات التي لها تاريخ طويل بالمبارزة كمصر وتونس، مشيراً إلى أن البطولة أبرزت وجوه لها مستقبل باهر من الإمارات وعمان والمملكة العربية السعودية مستضيف البطولة.
وأوضح أن مثل هذا الحدث العالمي مهم للرياضة في المملكة العربية السعودية، حيث يعرض المواهب الشابة على المسرح الدولي ويسلط الضوء على التزام المملكة بتعزيز التميز الرياضي بين شبابها، مع مشاركين من جميع أنحاء العالم.
واختتم تصريحه قائلاً: لا تعد بطولة العالم بمثابة منصة للمنافسة فحسب، بل إنها فرصة للتبادل الثقافي والاحترام المتبادل بين الرياضيين الشباب.