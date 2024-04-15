الخليج يحقق لقب كأس الاتحاد السعودي للطائرة

الرياضةالخليج يحقق لقب كأس الاتحاد السعودي للطائرة صحيفة البلادaccess_time7 / شوال / 1445 هـ 15 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق الدمام-البلاد حقق الخليج لقب بطولة كاس الاتحاد للكرة الطائرة- للمرة الأولى في تاريخه- قبل نهاية المسابقة بجولة. استحق الخليج اللقب بعد عروضه المميزة وتحقيق فوزه الثاني على التوالي على حساب الابتسام بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة، التي جمعتهما على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف 27/25، 25/19 ، 26/24. ليرفع الخليج رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، مستفيداً من فوز الاتحاد على الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوط 25/19، 25/27 25/19، 25/19. وجاء ترتيب الفرق بعد نهاية الجولة الثانية؛ الخليج 6 نقاط والاتحاد 3 نقاط والهلال نقطتان والابتسام بدون أي نقاط.