المحليات

إطلاق خدمة تفاعلية عبر whatsapp لمزارعي القمح المحلي

صحيفة البلادaccess_time7 / شوال / 1445 هـ      15 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن إطلاق خدمة تفاعلية عن طريق برنامج (whatsapp) التفاعلي من خلال الرقم (00966556085234)؛ بهدف تقديم الخدمات عبر المستفيدين للخدمة من مزارعي القمح المحلي.

وأوضحت الهيئة أن الخدمة تتيح الاستفادة من مجموعة من الخدمات وهي: (حجز مقر التوريد – حجز موعد التوريد – الاستعلام عن بيانات الرخص المسجلة – الحصول على قوائم الشحنات المستلمة – إلغاء مقر التوريد – إلغاء موعد – الاستعلام عن المواعيد المسجلة).

وبينت أن هذه الخدمة تأتي تسهيلاً على المستفيدين في الحصول على الخدمات عبر أكثر من قناة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *