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مصرع 29 شخصًا جراء الصواعق الرعدية والأمطار الغزيرة في باكستان

صحيفة البلادaccess_time6 / شوال / 1445 هـ      14 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

إسلام آباد : وكالات

لقي 29 شخصًا مصرعهم جراء الصواعق الرعدية والعواصف والأمطار الغزيرة، المستمرة في مناطق مختلفة من باكستان.

وأوضحت السلطات المحلية أن 17 شخصًا على الأقل بينهم أطفال ونساء، لقوا مصرعهم في إقليم البنجاب وسط البلاد، عندما ضرب البرق مناطق مختلفة، فيما لقي 8 أشخاص آخرون مصرعهم بسبب أمطار غزيرة وعواصف رعدية في إقليم بلوشيستان جنوب غربي باكستان.

وأضافت أن العديد من القتلى سقطوا جراء انهيار الأسطح والجدران المتهالكة في إقليم خيبر بختونخواه الشمالي الغربي، وسط توقعات بهطول المزيد من الأمطار وهبوب عواصف رعدية خلال الساعات القادمة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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