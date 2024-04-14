ليفربول يسقط أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

انهزم ليفربول داخل قواعده بهدف نظيف أمام كريستال بالاس الأحد، في إطار مباريات المرحلة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).



وتقلّصت آمال الفريق الأحمر في حصد اللقب هذا الموسم، بعد أن توقف رصيده عند 71 نقطة في المركز الثالث، خلف مانشستر سيتي (73) وأرسنال (71).



دارت أحداث المباراة في ملعب (انفيلد) عقر دار ليفربول أمام حشد جماهيري غفير قارب 55 ألف مشجّع، حيث عرفت المباراة إهدار الريدز فرصًا بالجملة.



سجّل هدف انتصار كريستال بالاس، الجناح الإنجليزي الشاب إيبريتشي إيتزي بعد 14 دقيقة من البداية، إثر تمريرة حاسمة من زميله ومواطنه تيريك ميتشيل.



ليفربول تلقى الهزيمة الثانية تواليًا في ملعبه بكل البطولات، بعد أن خسر الخميس الماضي (0-3) أمام أتالانتا الإيطالي في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

شاهد لقطات مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول 1-0

إيبيريشي إيز يفتتح التسجيل لكريستال بالاس في شباك ليفربول#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول_كريستال_بالاس pic.twitter.com/mpgghQMdwk — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 14, 2024