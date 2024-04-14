الرياضة

ليفربول يسقط أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

محمد ابو الوفاaccess_time6 / شوال / 1445 هـ      14 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
ليفربول يسقط أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

انهزم ليفربول داخل قواعده بهدف نظيف أمام كريستال بالاس الأحد، في إطار مباريات المرحلة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).


وتقلّصت آمال الفريق الأحمر في حصد اللقب هذا الموسم، بعد أن توقف رصيده عند 71 نقطة في المركز الثالث، خلف مانشستر سيتي (73) وأرسنال (71).


دارت أحداث المباراة في ملعب (انفيلد) عقر دار ليفربول أمام حشد جماهيري غفير قارب 55 ألف مشجّع، حيث عرفت المباراة إهدار الريدز فرصًا بالجملة.


سجّل هدف انتصار كريستال بالاس، الجناح الإنجليزي الشاب إيبريتشي إيتزي بعد 14 دقيقة من البداية، إثر تمريرة حاسمة من زميله ومواطنه تيريك ميتشيل.


ليفربول تلقى الهزيمة الثانية تواليًا في ملعبه بكل البطولات، بعد أن خسر الخميس الماضي (0-3) أمام أتالانتا الإيطالي في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

 

شاهد لقطات مباراة كريستال بالاس ضد ليفربول 1-0

 

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