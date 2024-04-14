الهلال يغادر إلى الإمارات لمواجهة العين في نصف نهائي أبطال آسيا

الرياضةالهلال يغادر إلى الإمارات لمواجهة العين في نصف نهائي أبطال آسيا صحيفة البلادaccess_time6 / شوال / 1445 هـ 14 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق الرياض- البلاد تغادر بعثة فريق الهلال إلى الإمارات العربية المتحدة مساء اليوم الأحد، لمواجهة فريق العين يوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا. وحسب تقرير لنادي الهلال أمس السبت، على حسابه على موقع إكس، أكد أن الفريق سيؤدي قبل السفر للإمارات لمواجهة العين حصة تدريبية داخل معقله، تبدأ عند الـ 04:00 عصراً. وكان الفريق قد عاود تدريباته بعد راحة الجمعة، التي تلت فوزه بكأس الدرعية للسوبر السعودي، الخميس الماضي، على حساب الاتحاد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وبدأ التدريب في صالة الإعداد البدني، قبل التحول إلى ملعب النادي لأداء مزيج تكتيكي لياقي. وفي الختام، فرض البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، مناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.