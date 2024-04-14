باير ليفركوزن يتوج بالدوري الألماني بخماسية ضد بريمن

حصد باير ليفركوزن الدوري الألماني لأول مرة في تاريخه بالفوز على فيردر بريمن (5-0) الأحد في الجولة 29 من المسابقة في موسمها الحالي (2023-2024).



وأحرز فريق المدرب الإسباني الشاب تشابي ألونسو اللقب قبل 5 أسابيع من نهاية الموسم، حيث كسر احتكار بايرن ميونيخ اللقب في المواسم الـ11 الماضية.



دارت أحداث المباراة في ملعب (باي أرينا) معقل ليفركوزن، وسجّل له كل من فيكتور بونيفيس في الدقيقة (25) ثم غرانت تشاكا (60) وفلوريان فرتز (68 و83 و90).



ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى 79 نقطة في صدارة لائحة الـ(بوندسليغا) مبتعدًا بفارق مريح عن الوصيف بايرن ميونخ الذي تجرّد من لقبه رسميًا اليوم.