انطلاق مهرجان مزارعي الورد الطائفي الأربعاء المقبل

الطائف : البلاد

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار محافظ الطائف ، ينطلق يوم الأربعاء المقبل “مهرجان مزارعي الورد” بمدينة الورود بالمحافظة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف أن المهرجان يأتي بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، وبمشاركة الجهات الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 60 مزارعاً وأسرة منتجة من المحافظة.

وأشار إلى أن المهرجان يبرز ما تحظى به محافظة الطائف من تنوع في المنتجات الزراعية الموسمية بميزها النسبية المختلفة حيث يتضمن المهرجان عرضاً لمنتجات الورد الطائفي بالإضافة منتجات الأسر المنتجة، مع فعاليات متنوعة تقام على مسرح المهرجان لمدة خمسة أيام.

من جهته أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني القاضي حرص الوزارة على دعم المزارعين وتشجيعهم لزيادة الإنتاج بالإضافة إلى أهمية تسويق منتجاتهم الزراعية المتنوعة عبر تلك المهرجانات الزراعية.

وأعرب ” الخليف” و ” القاضي ” عن شكرهما لصاحب السمو الملكي محافظ الطائف على دعمه غير المحدود لكل ما يخدم المحافظة في جميع المجالات، ورعايته لمهرجان مزارعي الورد الطائفي بالإضافة إلى حرص سموه واهتمامه بالقطاع الزراعي بالمحافظة.