الرياضة الأهلي يبدأ تحضيراته لـ”الكلاسيكو” أمام الهلال

البلاد- جدة

يبدأ فريق الأهلي مساء اليوم الأحد الإعداد لمواجهة نظيره الهلال في الكلاسيكو، الذي سيجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك الإجازة التي منحها الجهاز الفني للاعبين؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك. واستغل الألماني ماتياس يايسله الاجازة بمتابعة مواجهة منافسه الهلال في كأس السوبر السعودي وتدوين نقاط قوة وضعف الفريق لاستغلالها في المواجهة التي ستجمع فريقه بنظيره الأزرق في الجوهرة. وينتظر أن تشهد عودة تدريبات فريق الأهلي الجماعية مشاركة جميع اللاعبين باستثناء المنضمين لصفوف الأخضر الأولمبي، وذلك للوقوف على جاهزية لاعبيه البدنية والفنية عقب الاجازة وبدء الإعداد بشكل فعلي لمواجهة الكلاسيكو. ويحتل الأهلي المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، وبفارق 25 نقطة خلف الهلال، المتصدر بـ77 نقطة. وكان الأهلي قد خسر مواجهة الدور الأول من الهلال بـ3/1، ويطمح للثأر من خسارته في موقعة الكلاسيكو المقبل.