5 قتلى في حادث طعن بمركز تجاري في أستراليا

سيدني : وكالات

أعلنت الشرطة الاسترالية مقتل خمسة أشخاص على الأقل طعنا في هجوم بمركز تجاري في سيدني.

كما أسفر الهجوم أيضا عن إصابة عدة أشخاص بجروح بينهم طفل، وقالت فرق الاسعاف في مقاطعة نيو ساوث ويلز إن الشرطة أردت رجلا يرجح أن يكون المهاجم.

ووقع الهجوم في مركز ويستفيلد بونداي جانكشن الكبير الذي كان مكتظا بالمتسوقين، وسادت حالة هلع في المكان، بينما هرع المتسوقون طلبا للحماية فيما حاولت الشرطة تأمين الموقع.

وأظهرت لقطات لكاميرات المراقبة نشرتها وسائل الاعلام المحلية رجلا يعدو في المركز التجاري وفي يده سكين كبير، مع جرحى على الأرض.

وكان موقع إخباري قد أفاد بإجلاء المئات من المركز بعد الواقعة، وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن بعض الأشخاص ما زالوا محاصرين بالداخل، وأظهرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حشودا تفر من المركز وسيارات الشرطة وأجهزة الطوارئ تهرع إلى المنطقة.