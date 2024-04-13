الرياضة نيمار يعود لتدريبات الهلال في يونيو المقبل

البلاد- جدة

أكد ” ريكاردو روسا” الطبيب المُعالِج لـلنجم البرازيلي ولاعب الهلال ” نيمار دا سيلفا”، أن عودة اللاعب لتدريبات الهلال الجماعية ستكون في الفترة ما بين 20 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين. وأشار روسا في تصريحات لصحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية إلى أن اللاعب سيكون جاهزاً خلال تلك الفترة سالفة الذكر للانتظام في تدريبات الهلال. وكان الطبيب المعالج لنيمار قد أعلن في تصريحات سابقة عن إمكانية مشاركة اللاعب في المباريات بدايةً من شهر أغسطس المقبل. وتعرض نيمار لإصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة في أكتوبر من العام الماضي 2023 خلال إحدى مباريات المنتخب البرازيلي في تصفيات كأس العالم. وساهم نيمار في 4 أهداف بقميص الهلال خلال 5 مباريات فقط شارك فيها مع الفريق.