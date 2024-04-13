مخاوي الليل و الجبرتي يشعلان مسرح البواردي بشقراء

جدة-ياسر خليل

ضمن الاحتفالات الغنائية في عيد الفطر المبارك أحيا كل من الفنانين خالد عبدالرحمن ونواف الجبرتي لأول مرة حفلاً غنائياً في محافظة شقراء ، في مسرح المهندس الراحل محمد البواردي ، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه ، تحت شعار “عيدك بين أهلك وناسك”.

و تفاجأ الجمهور الحاضر للفعالية بمداخلة هاتفية من معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ، حيث وجه شركة بنش مارك بالاستثمار في مسرح الراحل محمد البواردي بشكل دائم لإقامة فعاليات دورية في شقراء

و أشاد آل الشيخ بجمهور شقراء و تفاعله و أنه مثال لنجاح الفعاليات في بلدنا الحبيبة.

و تأتي هذه الحفلات الغنائية التي أطلقتها الهيئة في مختلف مدن المملكة ، وتضم أبرز نجوم الغناء الخليجي والعربي