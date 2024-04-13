طريقة عمل لفائف الدجاج بحشو الجبنة

وصفة رول الدجاج المحشي بالجبنة
المقادير اللازمة
شرائح دجاج رفيعة
شرائح لحم بقري مقدد أو بسطرمة أو لانشون
150 جرام موزاريلا
الملح والفلفل حسب الذوق
فتات الخبز حسب الرغبة
أوراق غار
شرائح برتقال
زيت الزيتون حسب الرغبة
طريقة العمل
ضعي شرائح الدجاج على لوح التقطيع وتبليها بالملح والفلفل حسب ذوقك
تحشى كل شريحة بشريحة من اللحم المقدد أو البسطرمة أو اللانشون وقطعة من الجبنة الموزاريلا
لفي الدجاج جيداً رول
قومي بتمرير اللفائف في فتات الخبز حتى يتم تغطيها بالكامل
ضعي اللفائف في طبق فرن مدهون بقليل من الزيت
ثم اخلطيها مع أوراق الغار وبضع شرائح من البرتقال
نرش اللفائف بقليل من زيت الزيتون
ثم نخبزها في فرن محمى على حرارة 200 درجة لمدة 30 دقيقة
تخرج وتقدم بعد أن تصبح ذهبية اللون