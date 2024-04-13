المرأه صحة و عافية

طريقة عمل لفائف الدجاج بحشو الجبنة

نيفين عباسaccess_time5 / شوال / 1445 هـ      13 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة رول الدجاج المحشي بالجبنة

المقادير اللازمة

شرائح دجاج رفيعة
شرائح لحم بقري مقدد أو بسطرمة أو لانشون
150 جرام موزاريلا
الملح والفلفل حسب الذوق
فتات الخبز حسب الرغبة
أوراق غار
شرائح برتقال
زيت الزيتون حسب الرغبة

طريقة العمل
ضعي شرائح الدجاج على لوح التقطيع وتبليها بالملح والفلفل حسب ذوقك
تحشى كل شريحة بشريحة من اللحم المقدد أو البسطرمة أو اللانشون وقطعة من الجبنة الموزاريلا
لفي الدجاج جيداً رول
قومي بتمرير اللفائف في فتات الخبز حتى يتم تغطيها بالكامل
ضعي اللفائف في طبق فرن مدهون بقليل من الزيت
ثم اخلطيها مع أوراق الغار وبضع شرائح من البرتقال
نرش اللفائف بقليل من زيت الزيتون
ثم نخبزها في فرن محمى على حرارة 200 درجة لمدة 30 دقيقة
تخرج وتقدم بعد أن تصبح ذهبية اللون

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *