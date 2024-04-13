طريقة عمل لفائف الدجاج بحشو الجبنة

وصفة رول الدجاج المحشي بالجبنة

المقادير اللازمة

شرائح دجاج رفيعة

شرائح لحم بقري مقدد أو بسطرمة أو لانشون

150 جرام موزاريلا

الملح والفلفل حسب الذوق

فتات الخبز حسب الرغبة

أوراق غار

شرائح برتقال

زيت الزيتون حسب الرغبة

طريقة العمل

ضعي شرائح الدجاج على لوح التقطيع وتبليها بالملح والفلفل حسب ذوقك

تحشى كل شريحة بشريحة من اللحم المقدد أو البسطرمة أو اللانشون وقطعة من الجبنة الموزاريلا

لفي الدجاج جيداً رول

قومي بتمرير اللفائف في فتات الخبز حتى يتم تغطيها بالكامل

ضعي اللفائف في طبق فرن مدهون بقليل من الزيت

ثم اخلطيها مع أوراق الغار وبضع شرائح من البرتقال

نرش اللفائف بقليل من زيت الزيتون

ثم نخبزها في فرن محمى على حرارة 200 درجة لمدة 30 دقيقة

تخرج وتقدم بعد أن تصبح ذهبية اللون