ضبط أكثر من 20 ألف مخالف للإقامة والعمل والحدود في أسبوع

جدة : البلاد

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 25 / 9 حتى 1 / 10 / 1445هـ، الموافق من 4 حتى 10 / 4 / 2024م عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 20667 مخالفًا، منهم 14805 مخالفين لنظام الإقامة، و3860 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2002 مخالف لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 959 شخصًا، 44% منهم يمنيو الجنسية، و53% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 58 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثًا: تم ضبط 9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 63087 وافدًا مخالفًا، منهم 58708 رجال، و4379 امرأة.

خامسًا: تمت إحالة 54732 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 2828 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 6271 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.