الرياضة “رابطة المحترفين” تصدر بيانًا حول تأجيل مباراة الأهلي والهلال

الرياض- البلاد أصدرت رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين بيانًا بشان ما تم تداوله حول تأجيل مباراة الأهلي ضد الهلال في الجولة 28 من عمر المسابقة، والمقرر لها الجمعة المقبل في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية. وجاء بيان رابطة دوري روشن للمحترفين عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “اكس” على النحو التالي: إشارة إلى ما تم تداوله في حلقة برنامج أكشن مع وليد الذي يُعرض ضمن قنوات مجموعة إم بي سي وتطبيق شاهد الجمعة 2024/4/12 بشأن طلب نادي الهلال تأجيل مباراته مع النادي الأهلي في الجولة 28 من دوري روشن السعودي وما احتواه من معلومات غير صحيحة تود رابطة الدوري السعودي للمحترفين إيضاح مايلي: بتاريخ (16) / مارس / 2024م) أرسل نادي الهلال خطابا يتضمن طلب إعادة النظر في الفترة المتبقية من روزنامة الموسم الرياضي الحالي بوجه عام ولم يتم تحديد طلب واضح ليتم التعامل معه من قبل إدارة المسابقات في الرابطة. بتاريخ 22 / مارس (2024م) أرسل نادي الهلال بريدًا إلكترونيا يتضمن رغبة النادي عقد اجتماع مع إدارة المسابقات لمناقشة الفترة المتبقية من روزنامة الموسم الرياضي الحالي، وبناء عليه تم عقد الاجتماع مع ممثل نادي الهلال الأستاذ فهد المفرج بتاريخ 24 / مارس / 2024م) في مقر الرابطة، ونوقشت إمكانية تعديل موعد مباراة الهلال والأهلي، وتم التأكيد للنادي على أنه في حال تأجيل المباراة سيترتب على ذلك ضغط أكبر على جدول مباريات الفريق في حال التأهل إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا، ومع ذلك منح النادي الفرصة للتنسيق مع النادي الأهلي. وبتاريخ 25 / مارس / 2024م) ضمن الزيارات المعلنة للرئيس التنفيذي الرابطة الدوري السعودي للمحترفين للأندية التقى بالرئيس التنفيذي لنادي الهلال السيد ستيف كالزادا، ونوقش طلب النادي، وتم إيضاح وجهة نظر الرابطة حيال صعوبة تأجيل المباراة وأن ذلك سيشكل ضغطًا أكبر على جدول الفريق. وأكد حينها الرئيس التنفيذي لنادي الهلال أنهم سيدرسون الموضوع داخلياً بالنادي، مع حصوله على التأكيدات الكافية أن الرابطة على أتم الاستعداد للتعاون مع جميع الأندية في مشاركاتها الخارجية وفق الأنظمة واللوائح وبتاريخ 06 / أبريل / 2024م) أرسل نادي الهلال خطابا يتضمن طلبا آخر الإعادة النظر في جدول مسابقة دوري روشن السعودي، وعلى وجه الخصوص مباريات نادي الهلال في الفترة المتبقية للموسم الرياضي. وتم الرد من قبل إدارة المسابقات بتاريخ 08 / أبريل /2024م) بأنه لا يمكن إجراء أي تعديل على الروزنامة نظير الأثر السلبي الذي سيطال جميع الأندية المشاركة في مسابقة الدوري، وعلى وجه الخصوص نادي الهلال. ولم يتضمن الرد عبارة وهذه ضريبة النادي الذي ينافس على كل البطولات كما ذكر في البرنامج”. كما تود الرابطة في هذا السياق الإيضاح أن تقديم الجولات من الجولة (٢٥) إلى الجولة (٣٢) من قبل إدارة المسابقات تم على إثر التغييرات التي أجراها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على روزنامته الرياضية التي بدورها أيضا، أدت إلى تغيير الموعد المقرر لإقامة مسابقة كأس السوبر السعودي المقررة سلفاً في الفترة من (27) فبراير / 2024م) إلى (01/مارس/2024م) ورابطة الدوري السعودي للمحترفين إذ تهيب وتشدد على ضرورة التحقق من المعلومات والحصول عليها من المصادر الرسمية، فإنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنظامية حفاظاً على حقوق الرابطة وجميع الأندية الأعضاء كما تؤكد الرابطة على احترام جميع الأندية الأعضاء وآلية التواصل معها من خلال القنوات الرسمية المحددة وفق النظام الأساسي واللوائح التنظيمة الخاصة للمسابقة وإشراك الأندية بتقديم مقترحاتها ودراستها فيما يخدم المسابقة من خلال جميع ورش العمل التي يتم عقدها وختاماً، تقدر رابطة الدوري السعودي للمحترفين، جميع الأندية، وتحترمها، وتقف على مسافة واحدة من الجميع لتوفير كافة سبل النجاح مع تمنياتنا لنادي الهلال بالتوفيق في مشاركته الخارجية.