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النصر يبدأ تحضيراته لمواجهة الفيحاء
الرياضة

النصر يبدأ تحضيراته لمواجهة الفيحاء

صحيفة البلادaccess_time5 / شوال / 1445 هـ      13 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

بدأ فريق النصر استعداداته لمواجهة نظيره الفيحاء، في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل، بملعب الأول بارك بالرياض.

ويستضيف النصر فريق الفيحاء، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2023-2024.

وكان النصر قد حصل على راحة لمدة 72 ساعة، بقرار من لويس كاسترو عقب العودة من الإمارات بعد المشاركة في كأس الدرعية للسوبر السعودي ووداع المسابقة من نصف النهائي على يد الهلال.

وشهدت تدريبات النصر على مشاركة أبرز عناصر الفريق، وفي مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه أوتافيو، كذلك عبدالإله العمري بعد التعافي من إصابته.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 65 نقطة قبل مواجهة الفيحاء في الجولة 28.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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