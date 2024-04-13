الصين وأمريكا تسيطران على ذهب ثاني أيام بطولة العالم للمبارزة في الرياض

الرياض– هاني البشر
توج الشيخ سالم القاسمي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمبارزة الفائزين في منافسات اليوم الثاني للرجال؛ حيث حقق اللاعب الصيني ليو واي جو الميدالية الذهبية في سلاح الشيش (فردي) تحت 17 عاما، بعد فوزه على الأمريكي ديسينو دون الذي نال الفضية، وحصل لاعب هونج كونج لوك شيون على البرونزية، فيما نال الكندي واكس جاي بو البرونزية والمركز الثالث المكرر.
فيما توج عبدالكريم الشملان رئيس الاتحاد الكويتي للمبارزة الفائزات لسلاح الشيش تحت 17 عاما، حيث حصدت الأمريكية ليو جلين الميدالية الذهبية، بعد فوزها على فوفلو بوبا، التي نالت الفضية، فيما ظفرت البولندية كوس نتازيا بالبرونزية، ونالت الكندية زيهانق زيلينا البرونزية والمركز الثالث المكرر.
انطلاق منافسات (الفرق)
تنطلق عند الساعة الثامنة والنصف من صباح غد الأحد منافسات سلاح الشيش للشباب (فرق) للرجال والسيدات على صالة أرينا بجامعة الملك سعود بالرياض، ويمثل المنتخب السعودي في منافسات يوم غد كل من” سعود الرشيد إبراهيم الهديب ومهدي القروص وعبدالعزيز التويجري وعلى مستوى السيدات كل من” لين الفوزان وياسمين الصبان ولميد المري والجوهرة المري”.
“ضابط” للتوعية بالمنشطات
خصصت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات ركناً تعريفياً يتواجد فيه 4 أشخاص طوال منافسات البطولة، لشرح طريقة فحص المنشطات للاعبين واللاعبات، وكشف عبدالله الشليل ضابط فحص المنشطات عن الهدف من تواجدهم وذلك بتوعية المشاركة في البطولة بالمواد المحظورة واللائحة الدولية وطريقة الفحص في الألعاب الجماعية والفردية.
وأوضح أنه يتم اختيار عينات عشوائية من اللاعبين واللاعبات الحاصلين على الميداليات، وتوضع أرقام بدلا من أسماء اللاعبين لعينتين من كل لاعب ولاعبة (A) و (B) ومن ثم ترسل للمختبر الدولي في سويسرا.
18 لجنة
شُكّلت 18 لجنة للعمل في بطولة العالم للمبارزة، وهي لجنة العلاقات العامة والتواصل الحكومي، واللجنة المالية، ولجنة السكن، واللجنة القانونية، ولجنة الإعلام، ولجنة الملاعب، ولجنة البروتوكول والمراسم وإدارة الحشود، واللجنة الطبية، ولجنة المواصلات، ولجنة الأمن، ولجنة التسويق، ولجنة المتطوعين، ولجنة الكنترول، واللجنة الفنية، ولجنة الحكام، واللجنة الإدارية، ولجنة الاستعلامات والاستقبال، ولجنة التغذية.
سلك كهربائي للنقاط
يحمل كل مبارز ومبارزة خلف السترة الخاصة به سلك كهربائي رفيع وطويل متصل ببكرة تسمح بفـرد السلك أو لفه داخل البكرة، حسب ابتعاد اللاعب أو اقترابه من البكرة، ويحمل كل مبارز سيفًا في نهايته “زنبرك” تُضغط عند وزن 500 جم، وعندما تضغط يمر التيار الكهربي عبر السلك الذي يرتبط بجهاز يضيء لكل لاعب لاحتساب النقاط، وإذا أضيئت للاعبين في الوقت نفسه تلغى اللمسة.
السنيد: تقنيات البطولة ستطبق في أولمبياد باريس 2024
وصف الرئيس التنفيذي لبطولة العالم للمبارزة عبدالله السنيد ردة فعل المشاركين في هذا الحدث العالمي والاتحاد الدولي للمبارزة بالرائعة، بعد حفل الافتتاح وانطلاق البطولة والإمكانيات المتوفرة من حيث مواصفات الملاعب ودقة التنظيم إضافة إلى التقنيات الأحدث التي ستطبق في أولمبياد باريس 2024.
وأوضح السنيد أن نجاح البطولة في السعودية غير مستغرب بعد الاستضافات المبهرة للعديد من الألعاب الرياضية بدعم حكومتنا الرشيدة، واهتمام ومتابعة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مشيراً إلى أهمية البطولة للاعبين واللاعبات السعوديين لاكتساب الخبر والاحتكاك مع لاعبين ولاعبات تصنيفهم الدولي متقدم.
إعجاب ألماني
أبدت ميالدار جالاك لاعبة المنتخب الألماني لفئة الشباب تحت 20 عاما إعجابها الشديد بالتنظيم والترتيبات الخاصة ببطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب، التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض، مشيرة إلى أنها بدأت الدخول في لعبة المبارزة في عام 2018 بتشجيع من شقيقتها التي تكبرها سناً وبعد مشاهدة منافسات المبارزة عبر التلفزيون لإحدى البطولات الدولية، وهو ما أثار إعجابها وحفزها لممارسة اللعبة.
الأفضلية سعودية
أكدت إليفيا توانج لاعبة المنتخب التايواني لفئة الناشئين تحت 17 عاما أن النتائج التي تحققت للمنتخب التايواني مرضية حتى الآن، مع وجود لاعبات مصنفات على مستوى عال من كافة منتخبات العالم، مشيرة إلى أن صالة أرينا التي تحتضن المنافسات رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مؤكدة أنها شاركت في بطولة العالم الماضية في بلغاريا، ولمست الفوارق والأفضلية في التنظيم والترتيبات والسكن، واختتمت اليفيا حديثها بالقول: ” الشعب السعودي جداً لطيف، وصاحب لباقة في التعامل، وهو ما يعبر عن الثقافة السعودية التي نالت إعجاب الجميع”.
مفاجأة رومانية
عبرت الرومانية صوفيا روماسيتا عن سعادتها بتمثيل المنتخب الروماني لفئة الناشئين تحت 17 عاماً في بطولة العالم للمبارزة المقامة في الرياض، مشيرة إلى أنها تفاجأت فعليا بمستوى التنظيم وتواجد التقنية الحديثة المعمول بها في كافة التعاملات بالبطولة، سواء داخل أو خارج المنافسة، مشيرة إلى أن المستوى الفني أيضاً في تطور مستمر ومتسارع وهو ما سيعود بالنفع على المستوى العالمي للمبارزة.
حسرة صينية
أجهشت الصينية آني بالبكاء فور خسارة ابنها ( وي تشاو لو ) مواجهة ربع النهائي في مسابقة سلاح الشيش للناشئين تحت 17 عاما، وتعزو والدة لي حسرتها على ابنها إلى الأشهر التي قضاها وهو يتدرب على فترتين يومياً؛ تحضيراً لهذه البطولة التي حضرت لها على حسابها الخاص لتشجيع ومؤازرة ابنها، مؤكدة أن الألم يعتصرها وهي تشاهده يخسر، ولكن ما يصبرها أن المستقبل أمامه كبير، والمشوار لا زال طويلاً، وسيعوض ذلك ابتداء من مشاركته في منافسات الغد مع زملائه في المنتخب الصيني في منافسات الفرق، واختتمت آني حديثها بالشكر للمملكة العربية السعودية على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم والتسهيلات التي تقدم للمرافقين لمشاهدة البطولة”.