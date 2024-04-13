الرياضة لحسم العقوبة النهائية.. «الانضباط» تنتظر إفادة رونالدو في واقعة البليهي

البلاد- جدة تنتظر لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، الاستماع إلى أقوال البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم وقائد فريق النصر، بشأن واقعة طرده أمام الهلال. رونالدو تلقى البطاقة الحمراء (طرد مباشر) خلال مواجهة النصر مع الهلال، في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي 2024.

لجنة الانضباط والأخلاق خاطبت إدارة النصر؛ من أجل إرسال إفادة رونالدو بشأن اعتدائه على علي البليهي، ومن المنتظر إرسال هذه الإفادة، قبل الساعة الرابعة من عصر يوم غد الأحد. وسوف تصدر لجنة الانضباط والأخلاق قرارها النهائي بشأن واقعة تعدي رونالدو على البليهي؛ سواء بالاكتفاء بعقوبة الإيقاف التلقائي مباراتين، أو توقيع عقوبة انضباطية ضده؛ وذلك بعد دراسة إفادته.