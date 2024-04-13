الرياضة الاثنين المقبل.. انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر 2024

البلاد- جدة

يجتمع 16 منتخبًا من جميع أنحاء القارة هذا الشهر للتنافس على نيل المجد في كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر، التي تقام خلال الفترة من 15 إبريل إلى 3 مايو. فبعد شهرين من اختتام نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر ستكون الدولة الواقعة في غرب آسيا مرة أخرى محط اهتمام القارة؛ وذلك عندما تصبح أول دولة تستضيف مرتين نهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد أن استضافت البطولة في عام 2016. علاوة على ذلك، فإن المقاعد الخاصة بأولمبياد باريس 2024 ستكون متاحة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، مع فرصة إضافية للفريق صاحب المركز الرابع من خلال خوضه مواجهة الملحق أمام منتخب غينيا (ممثل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم) يوم 9 مايو في باريس. وفازت منتخبات مختلفة بكل نسخة من النسخ الخمس السابقة (العراق واليابان وجمهورية كوريا والسعودية وأوزبكستان)، وكلها تبحث عن تكرار الانتصار. وإلى جانب هذا الخماسي، شارك منتخبان آخران فقط، هما أستراليا والأردن، في كل نسخة من نسخ البطولة، في حين أن إندونيسيا هي المنتخب الوحيد الذي يشارك لأول مرة هذا العام. والتصفيات التي أقيمت في سبتمبر الماضي قلصت عدد الفرق المكونة من 41 منتخبًا إلى 15 منتخبًا، انضمت إلى البلد المضيف المتأهل تلقائيًّا (قطر). وقد تم توزيع المنتخبات المتأهلة على أربع مجموعات خلال القرعة النهائية للبطولة التي أقيمت في نوفمبر. وتنطلق المباراة الأولى في كأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 في قطر في تمام الساعة الرابعة عصرًا يوم 15 إبريل على ملعب عبدالله بن خليفة في الدوحة بين ثنائي المجموعة الأولى (أستراليا والأردن). وبعد غيابها عن النسخة الأولى من عام 2013 تشارك قطر في هذه البطولة للمرة الخامسة على التوالي. وسوف يستقبل أصحاب الأرض منتخب إندونيسيا في المباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى، وذلك عند الساعة الـ6:30 مساء على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة. وتستمر المنافسات المثيرة في اليوم التالي (16 إبريل) عندما ينزل المتنافسون من المجموعتين الثانية والثالثة إلى أرضية الملعب. فعلى ملعب جاسم بن حمد عند تمام الساعة الـ4:00 مساء سوف تلعب اليابان الفائزة بلقب نسخة 2016 مع الصين للمرة الأولى. وتجمع المواجهة الثانية في المجموعة الثانية بين جمهورية كوريا والإمارات في تمام الساعة الـ6:30 مساء على ملعب عبدالله بن خليفة. وفي تمام الساعة الـ6:30 مساء أيضًا تنطلق منافسات المجموعة الثالثة، وذلك عندما يلتقي منتخبا العراق وتايلاند على ملعب الجنوب في الوكرة. والسعودية التي أصبحت أول منتخب في تاريخ هذه البطولة ترفع الكأس دون أن تهتز شباكها في عام 2022 ستبدأ بعد ذلك رحلة الدفاع عن لقبها الساعة الـ9:00 مساء على ملعب خليفة الدولي بملاقاة طاجيكستان. وتنطلق مباريات المجموعة الرابعة يوم 17 إبريل عند الساعة الـ4:00 مساء، وتلعب فيها أوزبكستان أمام ماليزيا على ملعب خليفة الدولي. وتختتم مباريات الجولة الأولى عند الساعة الـ6.30 مساء بلقاء فيتنام مع الكويت على ملعب الجنوب.