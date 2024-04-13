المحليات

“الإسعاف الجوي” ينقل مصابَيْن من مركز طلعة عمار إلى سكاكا في 13 دقيقة

صحيفة البلادaccess_time5 / شوال / 1445 هـ      13 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

نقل الإسعاف الجوي التابع لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف، حالتين من مركز طلعة عمار إلى المستشفى بمدينة سكاكا خلال 13 دقيقة.

وباشرت الفرق الإسعافية الأرضية والإسعاف الجوي التابعة للفرع بلاغًا عن حادث يبعد 15 كيلو عن مركز طلعة عمار التابع لمنطقة الجوف، حيث باشرت الفرق الأرضية تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين بالموقع وعند وصول الإسعاف الجوي تم نقل الحالتين لطوارئ مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا.

ووصلت فرقة الإسعاف الجوي للموقع في غضون 25 دقيقة فيما تم إيصال الحالتين للطوارئ في 13 دقيقة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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