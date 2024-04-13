الرياضة “الآسيوي” يعلن تفاصيل النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات

البلاد- جدة يواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تمهيد الطريق من أجل انطلاق النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات 2024-2025، حيث تم الإعلان عن التواريخ الرئيسة ومعايير المشاركة. وينتظر أن تشهد النسخة الأولى من البطولة إثارة كبيرة ضمن المنافسة على لقب أهم بطولات آسيا على مستوى أندية السيدات، خاصة من خلال نظام منافسة يهدف إلى تعزيز الروح التنافسية، وبما يتوافق مع إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وتنطلق المنافسة من خلال المرحلة التمهيدية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 25 إلى 31 أغسطس 2024، حيث تقام المباريات بنظام التجمع، وسوف يتم تحديد عدد الأندية المشاركة، بالإضافة إلى نظام التأهل إلى دور المجموعات، بالاعتماد على عدد طلبات المشاركة التي يتم استلامها، في حين أن الأندية التي تمثّل الاتحادات الوطنية الأعضاء الأعلى تصنيفاً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم سوف تحصل عبى بطاقات التأهل المباشر إلى دور المجموعات، بالاعتماد على عد طلبات المشاركة. وبعد ذلك، تشهد منافسات دور المجموعات مشاركة 12 نادياً، يجري تقسيمها على ثلاث مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة أندية، وتتنافس هذه الأندية في 18 مباراة تقام على مدار ثلاث جولات بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر 2024. ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث إلى الأدوار الإقصائية. بعد فترة راحة، تستأنف المنافسات من خلال إقامة مباريات الدور ربع النهائي يومي 22 و23 مارس 2025، بحيث تقام المباريات من جولة واحدة، وسوف يتم إجراء قرعة من أجل تحديد المواجهات الأربع في هذا الدور. وفي مرحلة الحسم، تقام منافسات قبل نهائي ونهائي دوري أبطال آسيا للسيدات بنظام التجمع من جولة واحدة، وبحيث تقام المباريات في الفترة من 21 إلى 24 مايو 2025. ويتوجب على الاتحادات الوطنية الأعضاء التي تسعى إلى ترشيح نادٍ من أجل المشاركة في البطولة أن تلتزم بمعايير محددة، مصممة لتعزيز التطوير طويل المدى في كرة القدم النسائية. وتشمل هذه المعايير، التي تم الموافقة عليها في مارس من قبل لجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتم المصادقة عليها من قبل المكتب التنفيذي في الاتحاد، الجوانب التالية: – الإدراج ضمن التصنيف العالمي للسيدات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم. – منافسة محلية بحد أدنى عشر (10) مباريات لكل نادٍ. – تعيين مسؤول متفرغ للإشراف على شؤون العمليات. – توثيق خطة تنفيذ متطلبات ترخيص الأندية النسائية لموسم 2027-2028. يتعين على الاتحادات الوطنية الأعضاء التي تستوفي المتطلبات المذكورة أعلاه ترشيح نادٍ واحد من أجل المشاركة، بالاستناد إلى مبادئ الجدارة الرياضية وعمليات الترشيح الشفافة والالتزام بلوائح المنافسة المحلية. ويجب أن تتم الموافقة على هذه الترشيحات من قبل الهيئات المختصة ذات الصلة داخل كل اتحاد عضو و/أو رابطة دوري قبل تقديمها إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحلول 2 مايو 2024.