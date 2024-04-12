مساعد وزير الرياضة يفتتح بطولة العالم للمبارزة

الرياض– البلاد
نيابة عن رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، افتتح مساعد سمو وزير الرياضة عبدالاله بن سعد الدلاك، مساء اليوم الجمعة بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب، في صالة الأرينا بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض، بحضور أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، والسيد عبد المنعم الحسيني نائب رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البارالمبية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للفروسية.
وألقى أحمد الصبان رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة كلمة بمناسبة الافتتاح، رحب فيها بضيوف البطولة وبعدها تمت مسيرة اعلام المنتخبات المشاركة، وأعقبها عرض مرئي، ومن ثم أدت اللاعبة السعودية تلين القضماني قسم اللاعبين، والحكم الدولي السويدي توماش كورال قسم الحكام.
وتتواصل يوم غدٍ السبت منافسات بطولة العالم للمبارزة للناشئين والشباب في يومها الثاني عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً (فردي) الرجال تحت 17 عاماً في سلاح الشيش؛ حيث يمثل المنتخب السعودي عبدالعزيز التويجري ومحمد راغب ومحمد الحجي، تليها منافسات فردي السيدات تحت 17 عاماً في سلاح الشيش، ويمثل أخضر السيدات كل من ياسمين الصبان والجوهرة المري وغلا الدحيم.