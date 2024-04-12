المحليات

فعاليات ” بروميناد ” جدة تجمع تقاليد الاحتفاء بالعيد في الماضي والحاضر

صحيفة البلادaccess_time4 / شوال / 1445 هـ      12 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

 جمعت فعاليات العيد في بروميناد بواجهة جدة البحرية، تقاليد الاحتفاء بالأعياد في الماضي، ومظاهر الفرحة باستقباله في وقتنا الحاضر، من خلال الأنشطة التفاعلية المتنوعة، المتمثلة في الألعاب الشعبية والأهازيج الغنائية القديمة، مستحضرة تاريخ المنطقة الثقافي الذي لا يزال يحتفظ بطابعه التقليدي في استقبال الأفراح والمناسبات.

 وتفاعل الزوار مع البرامج التي يتم تقديمها في الحارات والشوارع والأسواق القديمة التي تم تنفيذها في ” بروميناد جدة ” لتحاكي أشهر وأقدم المعالم الموجودة في جدة، بمشاركة مجموعة من الشباب والشابات بملابسهم التقليدية التراثية، التي أضفت على المكان طابعًا تراثيًا خاصًا، وسط حضور لافت من المواطنين والمقيمين للاستمتاع بالفعاليات.

 وجذبت الأراجيح القديمة الأطفال من مختلف الفئات العمرية، فيما حظيت لعبة ” الكيرم ” بلوحها الخشبي باهتمام الشباب التي كانت حاضرة في الجلسات العائلية سابقًا، كما تضمنت الأنشطة ركنًا للرسم للأطفال لإظهار إبداعاتهم، وفعاليات السيارات الكهربائية، حيث استعرض خلالها الأطفال مهاراتهم في التحكم والتعامل مع هذه الألعاب، إلى جانب عروض المطاعم والمقاهي، ووسائل الترفيه المختلفة، وعروض الألعاب النارية التي أضاءت شواطئ الواجهة البحرية لتزيد من جمال المنظر وبهجة المكان.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *