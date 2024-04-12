ضبط سوري والتشهير به لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص

البلاد : متابعات

قبضت القوات الخاصة للأمن البيئي على مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية.

وصرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية السورية وهو: (إبراهيم فريح حميد) لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص, بحوزته بندقية هوائية، و(123) طلقة هوائية حيّة، وطير مصيد، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة صيد القمري الأوروبي غرامة ( 1500) ، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة (5,000) وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) .

وأهابت القوات الخاصة للأمن البيئي في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و (996) في بقية مناطق المملكة.