الأخيره

ضبط سوري والتشهير به لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص

صحيفة البلادaccess_time4 / شوال / 1445 هـ      12 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

قبضت القوات الخاصة للأمن البيئي على مخالف لنظام البيئة لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية.

وصرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية السورية وهو: (إبراهيم فريح حميد) لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص, بحوزته بندقية هوائية، و(123) طلقة هوائية حيّة، وطير مصيد، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة صيد القمري الأوروبي غرامة ( 1500) ، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة (5,000) وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) .

وأهابت القوات الخاصة للأمن البيئي في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و (996) في بقية مناطق المملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *