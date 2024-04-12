” بيئة مكة” تصادر أكثر من 9 طن من الأسماك والخضروات بجدة

جدة – ياسر خليل

صادر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، أكثر من 9 طن من الأسماك والخضروات ، منها أسماك غير صالحة للاستهلاك الادمي 2500 كيلو جرام ، بالإضافة إلى 6500 كيلو جرام من الخضروات والفواكه داخل السوق.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبد الله الخليف، أن فرع الوزارة نفذ جولات رقابية وتفتيشية على 200 منشأة في سوق السمك المركزي بمحافظة جدة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك ، لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية ومدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في أسواق النفع العام، ومستوى النظافة بشكل عام .